نجم سابق لديه معلومات حول عقد صلاح بهذا "الرقم"





وذكرت شبكة عالمية أن نادي ليفربول لكرة القدم بصدد تقديم راتب ضخم لنجمه المصري محمد صلاح، هو الأكبر في الدوري الإنجليزي، للموافقة على تمديد عقده مع "الريدز".



وينتهي عقد محمد صلاح (29 عاما) مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، لكن هناك رغبة من جانب ليفربول في الإبقاء عليه لفترة أطول.



ويريد صلاح تجديد عقده مقابل راتب ضخم، يجعله الأعلى أجرا في ليفربول، ولكن ليفربول لا يريد كسر "هرم الرواتب" الذي يخصصه للاعبين في الفريق. كشف لاعب دولي إنجليزي سابق، أن لديه معلومات حول عقد النجم المصري محمد صلاح مع ناديه ليفربول، وأن العقد الجديد "سيسبب مشكلة في النادي".وذكرت شبكة عالمية أن نادي ليفربول لكرة القدم بصدد تقديم راتب ضخم لنجمه المصري محمد صلاح، هو الأكبر في الدوري الإنجليزي، للموافقة على تمديد عقده مع "الريدز".وينتهي عقد محمد صلاح (29 عاما) مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، لكن هناك رغبة من جانب ليفربول في الإبقاء عليه لفترة أطول.ويريد صلاح تجديد عقده مقابل راتب ضخم، يجعله الأعلى أجرا في ليفربول، ولكن ليفربول لا يريد كسر "هرم الرواتب" الذي يخصصه للاعبين في الفريق.





وقال أغبونلاهور: "سمعت بأن صلاح سيتقاضى 400 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا في عقد جديد ضخم".



وأضاف لاعب أستون فيلا السابق: "المشكلة في ذلك والسبب الذي يجعل ليفربول خائفا من إعطائه الراتب الضخم، هو أن ساديو ماني يريد نفس الشيء، وفان دايك سيرغب في إعادة التفاوض لأنه وقع للتو عقدا جديدا بأقل من ذلك بكثير". ومن ناحيته، قال الدولي الإنجليزي السابق غابي أغبونلاهور، لموقع "فوتبول إنسايدر"، إن صلاح سيحصل على مبتغاه.وقال أغبونلاهور: "سمعت بأن صلاح سيتقاضى 400 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا في عقد جديد ضخم".وأضاف لاعب أستون فيلا السابق: "المشكلة في ذلك والسبب الذي يجعل ليفربول خائفا من إعطائه الراتب الضخم، هو أن ساديو ماني يريد نفس الشيء، وفان دايك سيرغب في إعادة التفاوض لأنه وقع للتو عقدا جديدا بأقل من ذلك بكثير".

وأشار أغبونلاهور أنه "عندما تتجاوز الحد الأقصى للأجور في ناد ما، ستفتح الأبواب وسيريد اللاعبون الآخرون زيادات".



وأبدى اللاعب السابق قلقه: "إذا حصل صلاح على 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، فإن ماني سيرغب في 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع. ربما يفكر ليفربول.. "هل يمكننا أن نعطيه ذلك عندما يكون لدينا لويس دياز اللاعب الجيد جدا".



ويتقاضى صلاح 200 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا، ويرغب بمضاعفة راتبه، ليكسر "سقف" الرواتب، الذي لا يتجاوز 220 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا لنجوم الفريق المميزين.