ماذا فسر مسؤولون لغز "فضيحة جماهير برشلونة"؟







وتعرض برشلونة لهزيمة "مذلة" من إينتراخت فرانكفورت الألماني، بنتيجة 3-2، على استاد كامب نو، ليتأهل النادي الألماني إلى نصف النهائي، بعد تعادله 1-1 ذهابا في ألمانيا.



ووفقا لمصادر إسبانية، قرر عدد من حاملي التذاكر الموسمية لنادي برشلونة، بيع تذاكرهم، للمشجعين الألمان القادمين بالآلاف، لحضور المباراة.



احتجاج الجماهير لا تزال أصداء "فضيحة" جماهير برشلونة، الحديث الشاغل لجماهير كرة القدم حول العالم، وخاصة بعد التصريحات الغاضبة من رئيس النادي، وتفسير المسؤولين.وتعرض برشلونة لهزيمة "مذلة" من إينتراخت فرانكفورت الألماني، بنتيجة 3-2، على استاد كامب نو، ليتأهل النادي الألماني إلى نصف النهائي، بعد تعادله 1-1 ذهابا في ألمانيا.ووفقا لمصادر إسبانية، قرر عدد من حاملي التذاكر الموسمية لنادي برشلونة، بيع تذاكرهم، للمشجعين الألمان القادمين بالآلاف، لحضور المباراة.

ومع امتلاء الملعب بالمشجعين الألمان، خرج عدد من جماهير برشلونة "المتعصبة" في الشوط الثاني، احتجاجا على الأمر.



وخرج الآلاف من مشجعي برشلون، بعد استراحة الشوطين، من الملعب، ولم يعودوا لمقاعدهم، مما أفرغ كامب نو من آلاف الجماهير المساندة للفريق.