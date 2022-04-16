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رياضة
ماذا فسر مسؤولون لغز "فضيحة جماهير برشلونة"؟
Lebanon 24
16-04-2022
|
14:00
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لا تزال أصداء "فضيحة" جماهير برشلونة، الحديث الشاغل لجماهير كرة القدم حول العالم، وخاصة بعد التصريحات الغاضبة من رئيس النادي، وتفسير المسؤولين.
وتعرض برشلونة لهزيمة "مذلة" من إينتراخت فرانكفورت الألماني، بنتيجة 3-2، على استاد كامب نو، ليتأهل النادي الألماني إلى نصف النهائي، بعد تعادله 1-1 ذهابا في ألمانيا.
ووفقا لمصادر إسبانية، قرر عدد من حاملي التذاكر الموسمية لنادي برشلونة، بيع تذاكرهم، للمشجعين الألمان القادمين بالآلاف، لحضور المباراة.
احتجاج الجماهير
ومع امتلاء الملعب بالمشجعين الألمان، خرج عدد من جماهير برشلونة "المتعصبة" في الشوط الثاني، احتجاجا على الأمر.
وخرج الآلاف من مشجعي برشلون، بعد استراحة الشوطين، من الملعب، ولم يعودوا لمقاعدهم، مما أفرغ كامب نو من آلاف الجماهير المساندة للفريق.
تفسير الظاهرة
وقالت نائبة رئيس النادي، إلينا فورت: "نريد أن نعتذر لجميع الجماهير الذين جاءوا إلى الملعب. ما عشناه بالأمس مخز وغير مقبول. أنا آسف بشدة لما حدث ".
وفسرت الظاهرة الغريبة: "إحدى الطرق التي تمكن المشجعون الألمان خلالها من الحصول على التذاكر كانت من خلال الاتصال بشركات إعادة البيع التي استخدمت بطاقات ائتمان إسبانية لشرائها. بالتأكيد، هذه هي إحدى طرق شراء التذاكر، ولكنها ليست الطريقة الوحيدة".
ومن الأسباب الأخرى التي رشحها الخبراء، هي معاناة السكان من الأزمة المادية في إسبانيا، مما دفعهم لبيع التذاكر، خاصة وأن مدينة برشلونة السياحية تضررت كثيرا خلال جائحة كورونا.
غضب لابورتا
أما رئيس النادي خوان لابورتا، فبدى غاضبا بعد اللقاء، وانتقد الظاهرة كثيرا.
وقال لابورتا: " أنا قلق لأن ما حدث كان محرجا ولا يمكن أن يتكرر مرة أخرى. لدينا معلومات حول ما حدث، لكننا نحتاج إلى وقت لمعالجته".
أما مدرب الفريق تشافي هيرنانديز، فلم يخف إحباطه من الأجواء في الملعب: "كان من الواضح أن الأجواء في الملعب لم تساعدنا. الأمر محبط جدا".
وتسبب خروج برشلونة بخسارة النادي 2.5 مليون يورو، كان سيحصل عليها في حال الوصول لنصف نهائي اليوروبا ليغ.
المصدر: سكاي نيوز
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