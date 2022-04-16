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رياضة
بعد محاكمة بشأن جرائم مالية... ما نتيجة مصير فنتوس ونابولي؟
Lebanon 24
16-04-2022
|
16:00
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برأ الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أمس الجمعة، ناديي يوفنتوس، ونابولي، وتسعة أندية إيطالية أخرى، من ارتكاب مخالفات، بعد محاكمة بتهمة ارتكاب جرائم مالية.
وحقق المدعون فيما إذا كانت هذه الأندية استفادت من عمولات غير قانونية من نقل وإعارة اللاعبين، كما نظر المدعون في معاملات غير موجودة يمكن اعتبارها حسابات زائفة.
وكان رئيسا يوفنتوس، ونابولي، أندريا أنيلي، وأوريليو دي لورينتيس، من بين الأفراد الذين تم التحقيق معهم.
ومع ذلك، أصدر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بيانا أمس الجمعة، قال فيه إن محكمته "برأت الجميع بشكل نهائي".
وكانت الأندية الـ11 التي أحيلت إلى اللجنة التأديبية، هي أندية دوري الدرجة الأولى الإيطالي، يوفنتوس ونابولي، وسمبدوريا، وجنوى، وأندية الدوري الأدنى إمبولي، وبرو فرتشيلي، وبارما، وبيزا، وكييفو، ونوفارا، وبيسكارا.
المصدر: روسيا اليوم
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