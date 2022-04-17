لابورتا يتخذ قرارا صارما بعد "فضيحة" مشجعي برشلونة

أعلن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، أن تذاكر المباريات القارية التي سيحتضنها ملعب فريقه "كامب نو"، ستكون ، اعتبارا من اليوم، باسم الشخص الذي سيحضر المباراة.



واتخذ رئيس برشلونة هذا القرار، بعد حضور أعداد كبيرة من جمهور فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني إلى معقل الفريق الكتالوني، "كامب نو"، الخميس الماضي، لمؤازرة فريقهم الذي اقتنص بطاقة العبور إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد التفوق على "البارسا" بنتيجة 3-2.

وأدلى لابورتا بتصريحات إلى شبكة تلفزيون كتالونيا "تي في 3"، قال فيها: "الـ34440 تذكرة التي طرحها النادي للبيع كانت عبارة عن تذاكر تضمنت قيودا بعدم القدرة على شرائها ببطاقات ائتمان ألمانية أو عبر أي عنوان رقمي إلكتروني ألماني".