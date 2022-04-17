رياضة

لاعب أوكراني شهير: لم يعد لي أصدقاء روس

Lebanon 24
17-04-2022 | 08:00
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كشف الظهير الأوكراني زينتشينكو لاعب مانشستر سيتي عن مشاعره مع دخول الحرب في بلاده أوكرانيا أسبوعها السابع.

وقال اللاعب في تصريحات لصحيفة "الغارديان": لا أستطيع أن أتجاهل هذا الموقف وما تمر به بلادي، متابعة جميع الأخبار هي الجزء الأكبر من حياتي الآن، ما أقوم بفعله كل صباح هو الإمساك بهاتفي ومتابعة ما يحدث، لا يمكنني أن أتركه من يدي، بدأنا الأسبوع السابع ويبدو أن العالم نسي ما يحدث في أوكرانيا.

وتابع: الشعب الأوكراني يتضور جوعًا، يتم اكتشاف جثث جديدة كل يوم، كيف يمكن لأي شخص أن ينسى؟ يجب أن تتحدث أكثر، أكره الناس الذين افتعلوا الحرب في بلادي أكثر كل يوم، لن أتوقف عن الحديث حول الأمر لأن العالم يجب أن يعرف الحقيقة.

وعلّق لاعب المنتخب الأوكراني على موقف اللاعبين الروس من الحرب، إذ قال: كانت لي دائرة صغيرة من الأصدقاء منهم، لكن الآن نقصت ولم يتبقَ منها أي شخص تقريبًا، أنا محبط بسببهم جدًا، بعثوا لي برسائل فور حدوث الحرب وقالوا لي أنهم آسفون لكنهم لن يستطيعوا فعل أي شيء.


وأضاف: بالطبع يمكنهم فعل الكثير، إذا ظللت صامتًا فهذا يعني أنك تؤيد ما يحدث الآن، ربما هم خائفون لأني رأيت صورًا لأشخاص يتم اعتقالهم في روسيا إذا اعترضوا، لكن هم لاعبو كرة قدم، إذا كتبوا جميعًا أوقفوا الحرب على "انستغرام" هل سيتم القبض عليهم جميعًا؟ بالطبع لا.

وأشار اللاعب في تصريحات سابقة لشبكة "بي بي سي" إلى أنه بكى باستمرار منذ بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا، معتبراً أن مواطنيه "لن يستسلموا" في مقاومة الهجوم.
المصدر: العربية
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