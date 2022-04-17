رياضة

جماهير برشلونة تتهم لابورتا بفضيحة فرانكفورت بسبب الأموال

Lebanon 24
17-04-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-943252-637858237308192119.png
Doc-P-943252-637858237308192119.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت تقارير صحافية أن مشجعي فريق برشلونة الإسباني وجهوا دعوات للاحتجاج بسبب الأعداد الكبيرة لجماهير فرانكفورت التي تواجدت في ملعب "كامب نو" خلال المباراة التي خسرها الفريق 2 - 3 في الدوري الأوروبي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" يوم الأحد، أن رابطة مشجعي "نوسترا إنسينيا" تخطط لتنظيم احتجاج أمام الملعب يوم الإثنين، قبل ساعة من بداية المباراة أمام قادش بالدوري الإسباني.

وعلى إنستغرام، وصفت الرابطة تواجد هذا العدد الكبير لجماهير فرانكفورت، الفريق الضيف، في مباراة الخميس بأنه مهين. وبهذا الفوز، أخرج فرانكفورت برشلونة من البطولة.

واتهمت رابطة "نوسترا إنسينيا" رئيس النادي خوان لابورتا بأنه سمح بحدوث هذا لأسباب مالية، وبالتالي أيضا وضع السلامة البدنية لجماهير الفريق صاحب الأرض في خطر.

وقال تشافي مدرب برشلونة يوم الأحد أن الحضور القوي لجماهير الفريق الضيف لعب دورا في الخسارة. وأضاف : اللاعبون لم يشعروا بالراحة، وهذا لا يعني أننا لم نكن جيدين. ولكنه أثر علينا بشكل سلبي.

وقال لابورتا بالفعل إنه سيقوم في المستقبل ببيع تذاكر خاصة للمباريات الدولية.

وذكرت التقارير أنه كان يتواجد أكثر من 30 ألف مشجع لفرانكفورت في كامب نو يوم الخميس الماضي، رغم أن برشلونة ذكر أنه باع خمسة آلاف تذكرة فقط للجمهور الألماني.

ووفقا لتقارير إعلامية وجماهيرية، فإن العديد من مشجعي برشلونة من حاملي التذاكر الموسمية قاموا ببيع تذاكرهم لجماهير فرانكفورت.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:04 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:49 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2022-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2022-04-18
02:00 | 2022-04-18
17:54 | 2022-04-17
16:00 | 2022-04-17
14:00 | 2022-04-17
11:00 | 2022-04-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website