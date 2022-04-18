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رياضة
البديل كاراسكو يعيد أتلتيكو إلى الانتصارات
Lebanon 24
18-04-2022
|
05:00
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أعاد البديل البلجيكي يانيك كاراسكو فريقه أتلتيكو مدريد حامل اللقب الى سكة الانتصارات في فترة هامة جداً من الموسم، وذلك بتسجيله ثنائية الفوز القاتل على الضيف إسبانيول 2-1 يوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.
وبدا فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني متجهاً للاكتفاء بالتعادل والفشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة توالياً محلياً وقارياً، قبل أن يقول كاراسكو كلمته من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع، بعدما كان البلجيكي البديل صاحب هدف التقدم أيضاً في اللقاء الذي أكمله فريقه بعشرة لاعبين.
وبهذا الانتصار، استفاد فريق سيميوني، القادم من خسارة في المرحلة الماضية أمام ريال مايوركا صفر-1 أتبعها بخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالتعادل على أرضه مع مانشستر سيتي الإنجليزي صفر-صفر (خسر ذهاباً صفر-1)، من تعادل بيتيس مع سوسييداد (صفر-صفر) الجمعة للابتعاد في المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال.
ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط أمام بيتيس وخمس أمام سوسييداد، وعلى المسافة ذاتها من إشبيلية الثالث الذي يستضيف مساءً ريال مدريد المتصدر في قمة نارية، وبرشلونة الثاني الذي يختتم المرحلة الإثنين ضد قادش.
وسيكون أتلتيكو أمام مباريات شاقة من الآن وحتى نهاية الموسم، إذ يواجه جاره اللدود ريال مدريد المتصدر على "واندا متروبوليتانو" في المرحلة الخامسة والثلاثين، وإشبيلية في المرحلة السابعة والثلاثين، إضافة الى مباريات خارج الديار ضد سوسييداد، أتلتيك بلباو وإلتشي.
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