بايرن ميونخ يضع يده على اللقب العاشر توالياً

ضمَّد بايرن ميونخ جراحه الأوروبية ووضع يده على اللقب العاشر تواليا بفوزه الكبير على مضيفه ارمينيا بيليفيلد 3-صفر يوم الأحد في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.وهو الفوز الرابع على التوالي لبايرن ميونخ والـ23 هذا الموسم، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 72 نقطة مستعيدا فارق النقاط التسع عن مطارده المباشر وضيفه في المرحلة المقبلة السبت المقبل في "الكلاسيكر" بوروسيا دورتموند الذي كان أكرم وفادة ضيفه فولفسبورغ 6-1 السبت في افتتاح المرحلة.ويملك بايرن ميونخ الذي خرج الثلاثاء خالي الوفاض من مسابقة دوري ابطال أوروبا على يد فياريال الإسباني من دور ربع النهائي، فرصة التتويج باللقب العاشر على التوالي على ارضه وأمام جماهيره في المرحلة المقبلة في حال فوزه على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في المرحلة الحادية والثلاثين.وخاض العملاق البافاري المباراة في غياب الفرنسيين كينغسلي كومان ولوكاس هرنانديز وكورنتان توليسو بسبب الاصابة ونيكلاس زوله بسبب المرض.وبكر النادي البافاري بالتسجيل وتحديدا الدقيقة العاشرة بالنيران الصديقة عندما سجل المدافع الدولي الدنماركي ياكوب لارونسن بالخطأ في مرمى فريقه.ونجح أرمينيا بيليفيلد في إدراك التعادل عبر لاعب وسطه الياباني ماسايا اوكوغاوا لكن الهدف الغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر".وأنقذ القائد حارس المرمى العملاق مانويل نوير مرماه من هدف محقق بإبعاده بصعوبة من باب المرمى كرة راسية للنمسوي مانويل بيرتل من مسافة قريبة قبل أن يشتتها الدفاع (45+4).وعزز سيرج غنابري تقدم النادي البافاري بالهدف الثاني عندما تلقى كرة خلف الدفاع من يوزوا كيميش فسددها "على الطاير" بيمناه من داخل المنطقة وأسكنها داخل المرمى (45+7).وهو الهدف الثاني عشر هذا الموسم لغنابري، فصعد الى المركز السادس على لائحة الهدافين بفارق 20 هدفا خلف زميله الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي المتصدر.وأنقذ حارس مرمى ارمينيا بيليفيلد شتيفان أورتيغا مرماه من هدف ثالث بإبعاده تسديدة قوية لجمال موسيالا من مسافة قريبة (76).ووجه موسيالا، بديل المخضرم توماس مولر، الضربة القاضية لاصحاب الارض بتسجيله الهدف الثالث اثر تمريرة زاحفة من داخل المنطقة من ليفاندوفسكي، فتابعها قوية داخل المرمى من مسافة قريبة مسجلا هدفه الرابع هذا الموسم (85).ويلعب لاحقا أونيون برلين مع أينتراخت فرانكفورت، وهوفنهايم مع غرويتر فورث، وباير ليفركوزن مع لايبزيغ.