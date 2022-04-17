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رياضة
ريال مدريد ينتفض في الشوط الثاني ويقلب الطاولة على إشبيلية
Lebanon 24
17-04-2022
|
17:54
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انتفض ريال مدريد بعد التأخر بهدفين وفاز 3-2 على إشبيلية صاحب الأرض بفضل هدف قاتل من المنقذ كريم بنزيما، ليقطع خطوة مهمة نحو إحراز لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد.
وتقدم إشبيلية (2-صفر) في الدقيقة 25 بعد هدفي إيفان راكيتيتش من ركلة حرة وإيريك لاميلا، لكن ريال أدرك التعادل بهدفين في الشوط الثاني عن طريق البديلين رودريجو والمدافع ناتشو.
وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، أحرز بنزيما هدف الانتصار الثمين، ليعزز ريال تصدره للدوري برصيد 75 نقطة من 32 مباراة وبفارق 15 نقطة عن برشلونة وأتليتيكو مدريد وإشبيلية.
وبدأ ريال المباراة بشكل متواضع، كما فعل على أرضه أمام تشيلسي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي حيث تأخر حينها 3-صفر قبل أن يسجل هدفين، أحدهما في الوقت الإضافي، ويتأهل لقبل النهائي بالتفوق 5-4 في مجموع المباراتين.
واستقبل ريال الهدف الأول من ركلة حرة نفذها راكيتيتش، لاعب برشلونة السابق في الدقيقة 21 بعد احتساب خطأ ضد لوكا مودريتش، ثم أضاف زميله لاميلا الهدف الثاني بعدها بدقائق بتسديدة من مدى قريب.
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