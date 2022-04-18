رسمياً.. العهد يحرزُ بطولة الدوري العام اللبناني الـ62 لكرة القدم

أحرز العهد رسمياً بطولة الدوري العام اللبناني الـ62 لكرة القدم، قبل نهايته بثلاث مراحل، بعدما تقدم مطارده فريق البرج بفارق عشر نقاط.وفاز العهد بعد ظهر اليوم على مضيفه التضامن صور برباعية نظيفة 4- 0 على ملعب صور البلدي، فيما خسر البرج أمام ضيفه الأنصار بثنائية بيضاء 0- 2 في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، في المرحلة الثانية إيابا من الدورة السداسية للفرق الست الأوائل.ثم افتتح التونسي أحمد العكايشي التسجيل للعهد من ضربة جزاء "بنالتي" على ملعب صور البلدي، وأضاف كل من حسين منذر وحسن سرور وأحمد زريق 3 إصابات للفريق الأصفر الذي توج بلقبه الثامن، معادلا رقم النجمة، علما أن الأنصار يحمل الرقم القياسي ب14 لقبا.وكان العهد أحرز ثلاثة ألقاب تواليا بين 2017 و2019، قبل إلغاء مسابقة موسم 2019- 2020 بسبب فيروس "كورونا". وعاد هذه السنة لينفرد بسجل نظيف من الخسارة، بعد تراجعه الموسم الماضي لمصلحة الانصار الذي حقق الثنائية. وسبق للعهد تحقيق لقبه الأول قبل 14 عاما على ملعب صور البلدي عينه، يوم قاز على التضامن 2 - 1، وتعادل النجمة والأنصار 2 - 2.وجدد الانصار فوزه على البرج في الدورة السداسية بهدفين لإيشاكا ديارا وحمزة الحسين وذلك في مجمع فؤاد شهاب، في حين مني "شباب الساحل" بخسارة جديدة أمام ضيفه "شباب البرج" 1- 2 على ملعب العهد على طريق المطار.