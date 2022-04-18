رياضة

الموت يؤلم رونالدو.. طفله الجديد يفارق الحياة!

Lebanon 24
18-04-2022 | 15:05
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أعلن كريستيانو رونالدو، مساء الاثنين، وفاة طفله حديث الولادة، من صديقته جورجينا رودريغيز.

وفي البيان الذي نشره على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، أعن نجم مانشستر يونايتد ولادة طفلة جديدة، ووفاة شقيقها التوأم خلال الولادة.

وكتب رونالدو: "نعلن بحزن بالغ وفاة طفلنا الصغير. هذا هو أسوأ أنواع الألم ممكن أن يشعر به أي أب أو أم. ولادة طفلتنا تمنحنا القوة في هذه اللحظات وتعطينا بعض الأمل والسعادة".

وأضاف رونالدو: "نود أن نشكر الأطباء والممرضات لجهودهم وخبراتهم ودعمهم. نحن محطمون بسبب هذه الوفاة، ونسألكم أن تمنحونا بعض الخصوصية في هذا الوقت الصعب. طفلنا أنت ملاك وسنحبك للأبد".

وظهر في البيان الذي نشر على حسابات رونالدو، توقيع النجم البرتغالي وصديقته الإسبانية جورجينا رودريغيز.

وأعلن رونالدو أن جورجينا حامل بتوأم، في أكتوبر الماضي، وبدأت بعدها بالظهور علنا ببطن منتفخة.

يذكر أن رونالدو لديه 4 أطفال، الأكبر كريستيانو جونيور عمره 11 عاما، من أم لم يعلن عنها رونالدو حتى الآن.

كما أن لديه توأم بعمر 4 أعوام، وهما الطفلة إيفا وشقيقها ماتيو، من أجنة مجمدة في عيادة تأجير الأرحام، وتم الحفاظ على سرية والدتهما.

كذلك، فإنّ لرونالدو طفلة اسمها ألانا من صديقته جورجينا، بعمر 4 أعوام أيضا، وتضاف الطفلة الجديدة من جورجينا، الاثنين، لتصبح الطفل الخامس لرونالدو، والتي لم يعلن عن اسمها حتى الآن.
 
 
 
 
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