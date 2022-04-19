20
o
بيروت
25
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
زوج شاكيرا الشهير متهم بقضية فساد... مقطع صوتي يفضح كلّ شيء!
Lebanon 24
19-04-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير إعلامي إسباني، عن مقطع صوتي، يدين لاعب فريق برشلونة جيرارد بيكيه ورئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، بالفساد.
ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " El Confidencial " الإسبانية، فإن الإتحاد الإسباني ضغط على المملكة العربية السعودية من أجل منح جيرارد بيكيه عمولة إجمالية قدرها 24 مليون يورو.
وأوضح المصدر أن بيكيه تفاوض مع رئيس الإتحاد الإسباني للحصول على 6 ملايين يورو من الإتفاق الذي حصل بين الإتحاد الإسباني والسعودية للعب كأس السوبر على أراضيها.
ونوهت الصحيفة أن الإتحاد الإسباني وضع بندين يجبر السعودية على تدفع " عمولة النجاح " بقيمة 4 ملايين يورو لشركة بيكيه، وفي حال لم يتم دفعها فسيتم إيقاف لعب كأس السوبر الإسباني في السعودية.
وكشفت الصحيفة عن تسريب صوتي لروبياليس يعود ليوم 15 ايلول 2019:" جيرارد مبروك، أنا لا أشير إلى مباراة الأمس الرائعة أو هدفك (ضد فالنسيا)، الساعة تجاوزت الـ12 تم الاتفاق مع المملكة العربية السعودية، شكراً كل شيء. أنا هنا من أجل كل ما تحتاجه".
وكان روبياليس قد نفى في مؤتمر صحفي دفع أي عمولات لبيكيه أو لشركته، قبل 3 سنوات. توالياً على الأخير.
(موقع ملاعب)
الأكثر قراءة
جريمة مروّعة في المتن.. اغتصابُ صيدلانية وقتلها بمكان عملها!
Lebanon 24
جريمة مروّعة في المتن.. اغتصابُ صيدلانية وقتلها بمكان عملها!
13:00 | 2022-04-18
18/04/2022 01:00:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل راغب علامة يقود سيارة فارهة في دبي.. ومن هي "معشوقة" خالد؟ (صور)
Lebanon 24
نجل راغب علامة يقود سيارة فارهة في دبي.. ومن هي "معشوقة" خالد؟ (صور)
10:15 | 2022-04-18
18/04/2022 10:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد جريمة المروج.. هذا ما أعلنه وزير الداخلية
Lebanon 24
جديد جريمة المروج.. هذا ما أعلنه وزير الداخلية
15:30 | 2022-04-18
18/04/2022 03:30:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الدولارات الممزقة والقديمة في لبنان.. هذا ما يحلّ بها
Lebanon 24
خبرٌ عن الدولارات الممزقة والقديمة في لبنان.. هذا ما يحلّ بها
14:02 | 2022-04-18
18/04/2022 02:02:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثل اللبناني الشهير مع زوجته الاوكرانية الحامل... شاهدوا الصورة!
Lebanon 24
الممثل اللبناني الشهير مع زوجته الاوكرانية الحامل... شاهدوا الصورة!
14:40 | 2022-04-18
18/04/2022 02:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
23:00 | 2022-04-18
رغم ضلوعه بحادث سير.. لاعب مانشستر يونايتد جاهز لمواجهة ليفربول
16:00 | 2022-04-18
بعد ثلاثية رونالدو... ما هو ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي؟
15:05 | 2022-04-18
الموت يؤلم رونالدو.. طفله الجديد يفارق الحياة!
14:00 | 2022-04-18
بعد تراجع مستواه... زميل محمد صلاح في ليفربول يدعمه
11:50 | 2022-04-18
رسمياً.. العهد يحرزُ بطولة الدوري العام اللبناني الـ62 لكرة القدم
11:00 | 2022-04-18
مورينيو يكرم مارادونا قبل مواجهة روما ونابولي (فيديو)
فيديو
مايك فغالي يرفع دعوى ضد مسلسل رمضاني بتهمة "القدح والذم".. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مايك فغالي يرفع دعوى ضد مسلسل رمضاني بتهمة "القدح والذم".. ما القصة؟ (فيديو)
02:09 | 2022-04-19
19/04/2022 11:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
رولا شامية تُفجر مفاجأة وتكشف للمرة الأولى عن علاقة غرامية مع عادل كرم.. شاهدوا الفيديو
00:18 | 2022-04-18
19/04/2022 11:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
Lebanon 24
حمو بيكا يتحدث عن مرضه الخطير ويبكي! (فيديو)
11:00 | 2022-04-17
19/04/2022 11:04:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact