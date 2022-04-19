زوج شاكيرا الشهير متهم بقضية فساد... مقطع صوتي يفضح كلّ شيء!

كشف تقرير إعلامي إسباني، عن مقطع صوتي، يدين لاعب فريق برشلونة جيرارد بيكيه ورئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، بالفساد.ووفقاً للمعلومات الواردة من صحيفة " El Confidencial " الإسبانية، فإن الإتحاد الإسباني ضغط على المملكة العربية السعودية من أجل منح جيرارد بيكيه عمولة إجمالية قدرها 24 مليون يورو.وأوضح المصدر أن بيكيه تفاوض مع رئيس الإتحاد الإسباني للحصول على 6 ملايين يورو من الإتفاق الذي حصل بين الإتحاد الإسباني والسعودية للعب كأس السوبر على أراضيها.ونوهت الصحيفة أن الإتحاد الإسباني وضع بندين يجبر السعودية على تدفع " عمولة النجاح " بقيمة 4 ملايين يورو لشركة بيكيه، وفي حال لم يتم دفعها فسيتم إيقاف لعب كأس السوبر الإسباني في السعودية.وكشفت الصحيفة عن تسريب صوتي لروبياليس يعود ليوم 15 ايلول 2019:" جيرارد مبروك، أنا لا أشير إلى مباراة الأمس الرائعة أو هدفك (ضد فالنسيا)، الساعة تجاوزت الـ12 تم الاتفاق مع المملكة العربية السعودية، شكراً كل شيء. أنا هنا من أجل كل ما تحتاجه".وكان روبياليس قد نفى في مؤتمر صحفي دفع أي عمولات لبيكيه أو لشركته، قبل 3 سنوات. توالياً على الأخير.