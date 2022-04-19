ليفربول يقف خلف صلاح في أزمته... اليكم التفاصيل

وقف عدد من لاعبي ليفربول الإنجليزي، ومدربهم الألماني يورغن كلوب، للدفاع عن النجم المصري محمد صلاح، الذي يواجه انتقادات بسبب تراجع مستواه مؤخرا.ويعاني صلاح من "صيام" تهديفي، حيث سجل هدفا واحدا فقط، من ركلة جزاء، في آخر 10 مواجهات خاضها مع ليفربول.وقال المدرب الألماني يورغن كلوب، في مؤتمر صحفي، الإثنين: "ما يمر به صلاح أمر طبيعي تماما، عودته لهز الشباك مسألة وقت فقط".وأضاف: "إنه بحاجة إلى القليل من الحظ، وقتها سيسجل بالتأكيد".وشدد: "ليست هناك حاجة للحديث مع صلاح حول ما يمر به، نتحدث فقط بشكل طبيعي حول ما أطلبه منه في المباريات".وأكمل: "لقد أعجبت بأدائه في مباراة مانشستر سيتي، لعب صلاح مباراة جيدة من وجهة نظري".كما هم المدافع الهولندي فيرجل فان دايك للدفاع عن صلاح، وقال في تصريحات نشرتها جريدة مترو: "من السهل جدا إصدار أحكام بشأن صلاح في هذه الفترة ".وأضاف المدافع الهولندي: "صلاح مهم جدا بالنسبة لنا، وسيظل كذلك دائما. سيهز الشباك قريبا، ولست قلقا من ذلك".وأتم: "من الواضح أن صلاح مر بشهرين صعبين، لكننا جميعا بشر وهو محترف رائع يتمتع بصفات مذهلة تمكنه من العودة لمستواه في أقرب وقت ممكن. أنا لست قلقا على الإطلاق".