رياضة

ماذا قال كلوب عن تجديد عقد ماني مع ليفربول؟

Lebanon 24
19-04-2022 | 14:00
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تفادى الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول التعليق على وضع عقد ساديو ماني مع الريدز، بعد أن تسبب بحالة من "سوء التفاهم" عند مناقشة تجديد عقد محمد صلاح مع النادي الإنجليزي.

ونشرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية تصريحات كلوب بعد أن سئل عن وضع ماني: "هذا خطأي، لقد أخطأت في التحدث إليكم عن حالة عقد مو، وهو ما لا أفعله عادة".

مضيفا : "لقد أدى ذلك إلى الكثير من سوء الفهم، وأنت تسأل مرة أخرى، لذلك أعود إلى أسلوبي السابق وأغلق الباب مرة أخرى".


وتابع: "لا يوجد ما يقال عن أي نوع من المفاوضات بشأن بنود العقد، ليس هناك حقا، عندما يكون هناك شيء للإعلان عنه، فأنتم (وسائل الإعلام) ستكونوا أول من يحصل على المعلومات، حتى ذلك الحين عليكم فقط الانتظار".
المصدر: روسيا اليوم
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