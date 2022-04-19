رياضة

بعد وفاه طفله... هل يشارك رونالدو بالمباراة أمام ليفربول؟

Lebanon 24
19-04-2022 | 16:00
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أكد نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، الثلاثاء، أن نجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو لن يلعب ضد ليفربول مساء اليوم، مقدما الدعم للاعب الذي أعلن قبل ساعات وفاة طفله الذي رزق به حديثا. 

وأعرب النادي في بيان على موقعه الإلكتروني، عن دعمه للاعب، وقال إن "الأسرة أهم من كل شيء، نؤكد أنه لن يشارك في المباراة ضد ليفربول على ملعب أنفيلد ونؤكد على مطالبة الأسرة بالخصوصية".

وفي مقدمة البيان أكد أن "الجميع في مانشستر يونايتد وعالم كرة القدم يرسلون الحب لكريستيانو رونالدو وعائلته، كلنا نفكر فيك ونرسل حبنا ودعمنا للعائلة".
المصدر: الحرة
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