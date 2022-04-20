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رياضة
رسالة مؤثرة من شقيقة كريستيانو له بعد وفاة أحد توأميه!
Lebanon 24
20-04-2022
|
02:00
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وجهت المطربة كاتيا أفيرو، شقيقة كريستيانو ورنالدو، رسالة دعم ومساندة لشقيقها لاعب مانشستر يونايتد وشريكته جورجينا رودريجيز، عقب إعلان وفاة أحد توأميه حديثي الولادة، موضحة أن الطفلة الرضيعة "مليئة بالصحة".
وقالت أفيرو: "أحبكم" في رسالة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، نشرتها بعدما أعلن رونالدو وفاة ابنه الرضيع، أحد التوأمين من عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، عقب أشهر من ولادته.
وأكدت أفيرو أن الصغير "في حضن الوالد"، في إشارة إلى والد لاعب كرة القدم، خوسيه دينيس أفيرو، الذي وافته المنية في عام 2005.
وجاء في رسالة المطربة المقيمة حاليًا في البرازيل: "أحبكم وقلبي معكم هناك.. فليرعَ الرب كل شيء ويعزز طريقك أكثر فأكثر. ملاكنا الصغير في حضن الأب وصغيرتنا هنا ثابتة وقوية ومليئة بالصحة ستعلمنا أكثر أن الحب فقط هو المهم".
(موقع ملاعب)
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