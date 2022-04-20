لفتة إنسانية من جماهير ليفربول تجاه رونالدو... هذا مافعلوه

شهدت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد لفتة إنسانية جميلة من جماهير "الريدز"، التي عبرت عن تضامنها مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد وفاة رضيعه.وغاب "الدون" عن قمة الجولة الثلاثين من "البريمرليغ"، بعدما أعلن، وفاة رضيعه حديث الولادة، من صديقته جورجينا رودريغيز.وفي الدقيقة السابعة (رقم قميص رونالدو) من المباراة، وقفت جماهير ليفربول وحملت قميص النجم البرتغالي، وظلت تصفق له للتعبير عن دعمها له وتضامنها معه في هذه الفاجعة.وشاركت كذلك جماهير مانشستر يونايتد الحاضرة في ملعب آنفيلد، في هذه اللفتة الإنسانية.