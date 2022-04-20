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© Lebanon24
رياضة
ملاكم شهير يعلن سرقته تحت تهديد السلاح
Lebanon 24
20-04-2022
|
05:00
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قال الملاكم البريطاني أمير خان إنه ”تعرض للسرقة تحت تهديد السلاح في العاصمة البريطانية، لكنه لم يصب بسوء هو وزوجته خلال ذلك“.
وكتب خان عبر موقع تويتر ”سرقوا قبل قليل ساعتي تحت تهديد السلاح في شرق لندن. في منطقة ليتون. عبرت الشارع مع فريال (مخدوم) ولحسن الحظ فإنها كانت تسير خلفي قليلا. ركض رجلان نحوي وطلب مني أحدهما ساعتي بينما صوب مسدسا إلى وجهي. المهم هو أننا لم نصب بسوء“.
وسبق لخان (35 عاما) الفوز بالفضية الأولمبية لوزن الخفيف في دورة أثينا 2004، وباللقب العالمي الموحد لوزن خفيف الوسط.
لكنه تعرض لهزيمة قاسية في مواجهة كيل بروك في شباط الماضي، وقال إنه يفكر في الاعتزال.
(موقع ملاعب)
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