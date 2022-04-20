بسبب سرطان القولون... بيليه مجدّداً في المستشفى

أدخل أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه إلى المستشفى مجددا في إطار عملية علاجه من سرطان القولون وفق ما أفاد المركز الطبي في ساو باولو.وأفاد مستشفى ألبرت أينشتاين في بيان أن الحالة السريرية لإدسون أرانتس دو ناسيمنتو، وهو الاسم الكامل لبيليه، "جيدة ومستقرة، ومن المقرر أن يخرج من المستشفى في الأيام القليلة المقبلة".وخضع بيليه (81 عاما) في الرابع من أيلول الماضي لعملية جراحية في المستشفى نفسه لإزالة ورم القولون المكتشف خلال الفحوصات الروتينية.