رياضة

صلاح بعد الرباعية أمام "مانشستر يونايتد": "فاتني هاتريك"

Lebanon 24
20-04-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-944121-637860537716671310.jpg
Doc-P-944121-637860537716671310.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي على أن فريقه يسعى دائما لتسجيل الأهداف، مشيرا إلى أنهم يجب أن يواصلوا الفوز والتركيز على أنفسهم.

وتألق محمد صلاح في مباراة الثلاثاء المؤجلة من الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب "آنفيلد"، حيث فاز ليفربول بأربعة أهداف دون رد.

وتمكن محمد صلاح من صناعة الهدف الأول لزميله لويس دياز، وسجل الثاني والرابع، وكاد أن يسجل الخامس.

وقال محمد صلاح في تصريحات نشرتها شبكة "آنفيلد ووتش" الإنجليزية: "لقد فاتتني الفرصة الأخيرة! خط الوسط والدفاع لديهم يجعلان حياتنا أسهل، عندما ندافع جيدا، تكون شباكنا نظيفة على ملعبنا وخارجه".

مضيفا:"هم يمنحون الكرة في وسط الملعب، وعندما نكون في موقف لاعب ضد لاعب، يسهل علينا التسجيل ويجعلون الأمور سهلة علينا، نعلم أنه بمجرد تسجيل الهدف الأول نريد الثاني والثالث، كان أداء رائعا من جانبنا، ونأمل أن نستمر".

وتابع: "لقد سجلت العديد من الأهداف لهذا النادي، لكن الشيء الأكثر أهمية هو فوز الفريق، لم أكن قلقا بشأن ذلك (عدم التسجيل)، أحيانا يكون حظك سيئا، الشيء الأكثر أهمية هو فوز الفريق".

واستكمل: "نلعب جميعا بشكل جيد جدا في المراكز الثلاثة الأمامية، وعندما يأتي بوبي يلعب بشكل جيد للغاية. نحن نحاول فقط التكيف مع بعضنا البعض في التدريب. نحن نعرف بعضنا البعض أكثر الآن. أنا وساديو وبوبي خاصة لأننا لعبنا معا لمدة أربع أو خمس سنوات".

وأشاد محمد صلاح بزميله السنغالي ساديو ماني،بقوله: "كانت كرة رائعة من ساديو في الهدف الأول. إنه يلعب الآن رقم 9 ويقوم بعمل لا يصدق ويسجل الأهداف أيضا. أهم شيء الآن هو الفوز بالمباريات".

وختم: "سيتي ليس فريقا سهلا لخسارة النقاط. نحتاج فقط إلى التركيز على أنفسنا، والباقي ليس بأيدينا. الشيء الوحيد الذي يمكننا التركيز عليه هو مبارياتنا وسنرى".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:57 | 2022-04-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:16 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2022-04-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-04-20
11:00 | 2022-04-20
08:00 | 2022-04-20
05:00 | 2022-04-20
02:00 | 2022-04-20
23:00 | 2022-04-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website