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رياضة
اجتماع هام لحسم مستقبل سيرجي روبيرتو مع برشلونة
Lebanon 24
20-04-2022
|
16:00
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ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن إدارة برشلونة ستجتمع لحسم مستقبل سيرجي روبيرتو البالغ 30 عاما مع الفريق الكتالوني.
وينتهي عقد روبيرتو مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.
وحسب الصحيفة الإسبانية، فقد تم تأجيل اجتماع ماتيو أليماني المدير الرياضي لبرشلونة، مع جوزيب ماريا أوروبتغ وكيل روبيرتو، من أجل التفاوض على التجديد، بسبب انشغال رئيس النادي خوان لابورتا.
ومن المتوقع أن يتم عقد الاجتماع الحاسم، مساء اليوم الأربعاء، على أن يقدم برشلونة نفس العرض المقدم في السابق، بالتجديد لمدة موسمين، براتب أقل مما يتقاضاه اللاعب حاليا، في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك تيارين في الرأي داخل برشلونة حاليا، الأول يمثله لابورتا والمدرب تشافي هيرنانديز، ويتمثل في رغبتهما في بقاء اللاعب، والثاني هو عدم وضوح الرؤية بالنسبة للاعب ويمثله أليماني.
وأضافت الصحيفة، أن روبيرتو يجب عليه أن يخفض راتبه كثيرا، إذا أراد الاستمرار مع برشلونة.
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