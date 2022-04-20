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رياضة
إيقاف لاعبي التنس الروس من بطولة ويمبلدون
Lebanon 24
20-04-2022
|
23:00
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ذكر موقع "سبورتيكو" الرياضي أنه لن يتم السماح للاعبين الروس بالمنافسة في بطولة ويمبلدون للتنس هذا العام على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قال نادي عموم إنجلترا الذي ينظم البطولة المقامة على الملاعب العشبية إنه "يجري محادثات مع الحكومة البريطانية بشأن مشاركة لاعبين من روسيا وبيلاروس".
وقال المنظمون إنهم يعتزمون الإعلان عن قرار في منتصف أيار قبل الموعد النهائي للمشاركة في البطولة التي ستقام في الفترة من 27 حزيران إلى 10 تموز.
وحظر مشاركة اللاعبين الروس قد يحرم دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا وأندريه روبليف المصنف الثامن من المنافسة في قرعة الرجال. وتحتل أنستازيا بافليوتشنكوفا المركز 15 في تصنيف السيدات.
وبحسب المصدر، سيصبح نادي عموم إنجلترا أول منظمة تنس تمنع الرياضيين الروس من المشاركة في المسابقات.
وحظرت الجهات المشرفة على لعبة التنس روسيا وبيلاروس من المشاركة في مسابقات الفرق الدولية. ويتم السماح للاعبين بالمشاركة بشكل فردي في بطولات المحترفين لكن ليس تحت اسم أو علم بلديهما.
وقال وزير الرياضة البريطاني نايجل هادلستون الشهر الماضي إنه لن يشعر بالراحة بمشاهدة "أي لاعب روسي يرفع علم بلاده أو يفوز ببطولة ويمبلدون في لندن".
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