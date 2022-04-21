مدافع ليستر سيتي يُحرج لاعباً إسرائيلياً.. هذا ما فعله!

كسر الفرنسي ويسلي فوفانا، مدافع فريق ليستر سيتي، صمته وقرر الرد على تصرفات الإسرائيلي عيران زهافي، مهاجم فينورد روتردام الهولندي.





وتغلَّب "الثعالب" على تشيلسي يوم 15 أيار 2021، في تلك المباراة بهدف يوري تيليمانس، حيث تزامن موعد المباراة مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقبل لحظات من تتويج ليستر سيتي باللقب الأول في تاريخ النادي بهذه المسابقة، رفع فوفانا وزميله حمزة شودهري علم فلسطين، تضامناً مع الشعب الفلسطيني.



ولم يرُق هذا التصرف لزهافي، الذي أعاد مشاركة هذه الصور بعد أن قام بتزويرها، حيث وضع علم إسرائيل كنوع من السخرية من اللاعبين. وكان فوفانا أحد لاعبين اثنين في ليستر سيتي، قاما برفع العلم الفلسطيني في ملعب ويمبلي، بعد انتهاء المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي 2020-2021.وتغلَّب "الثعالب" على تشيلسي يوم 15 أيار 2021، في تلك المباراة بهدف يوري تيليمانس، حيث تزامن موعد المباراة مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وقبل لحظات من تتويج ليستر سيتي باللقب الأول في تاريخ النادي بهذه المسابقة، رفع فوفانا وزميله حمزة شودهري علم فلسطين، تضامناً مع الشعب الفلسطيني.ولم يرُق هذا التصرف لزهافي، الذي أعاد مشاركة هذه الصور بعد أن قام بتزويرها، حيث وضع علم إسرائيل كنوع من السخرية من اللاعبين.

لقاء جديد

وتقابَل الفريقان (ليستر سيتي وفينورد) في الدور ربع النهائي من مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث نجح الفريق الهولندي يوم 7 نيسان 2022، في العودة بنتيجة التعادل السلبي من ملعب "كينغ باور".



لكن ليستر سيتي نجح في قلب تأخره إياباً على ملعب فيليبس يوم 14 نيسان 2022، بهدف زهافي إلى فوز بهدفين، أحرزهما جيمس ماديسون وريكاردوا بيريرا.

بدوره، نشر المدافع الفرنسي صورة عبر خاصية "الستوري" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تجمعه مع زاهافي، ووضع عليها علم فلسطين وأرفقها بقُبلة، كنوع من السخرية من زهافي.