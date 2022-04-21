17
o
بيروت
15
o
طرابلس
13
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
13
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
أسطورة ريال مدريد يتحدث عن محمد صلاح: رائع ولا يمكن تصديقه
Lebanon 24
21-04-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشاد إيكر كاسياس حارس ريال مدريد الأسبق وأسطورته بالمصري محمد صلاح نجم ليفربول عقب قيادة فريقه لفوز كبير على الغريم مانشستر يونايتد برباعية دون رد يوم الثلاثاء، سجل المهاجم منها هدفين.
وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 5 أهداف في شباك مانشستر يونايتد خلال موسم واحد (3 ذهابًا و2 إيابًا)، كما عادل رقم جيرارد كأكثر اللاعبين تسجيلًا في تاريخ مواجهات الفريقين بتسعة أهداف.
وقال صلاح في حديثه مع شبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: كما قلت مرارًا، لقد سجلت العديد من الأهداف لهذا النادي وسأستمر بذلك، في بعض الأحيان يصادفك سوء حظ، لكن الأهم استمرار الفريق في انتصاراته، الأهداف ستأتي مع فوز الفريق، لم أكن قلقًا بهذا الشأن.
ونشر الحارس الإسباني عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة مدح فيها اللاعب المصري: لاعب رائع، لا يصدق.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
بعد الفيديو الغريب حول علاقتها بزوجها السعودي.. الفنانة اللبنانية تظهر بإطلالة فاضحة والجمهور: حرام هذا اللبس! (فيديو)
Lebanon 24
بعد الفيديو الغريب حول علاقتها بزوجها السعودي.. الفنانة اللبنانية تظهر بإطلالة فاضحة والجمهور: حرام هذا اللبس! (فيديو)
01:51 | 2022-04-21
21/04/2022 01:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
المرشح ياسين فواز الملقّب بالـ”الكينغ رولودكس” يتعرض لإطلاق نار وإصابة 2 من مرافقيه
Lebanon 24
المرشح ياسين فواز الملقّب بالـ”الكينغ رولودكس” يتعرض لإطلاق نار وإصابة 2 من مرافقيه
14:07 | 2022-04-21
21/04/2022 02:07:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يلجأ إلى "خطاب تهدئة" مع السعودية.. ما السبب وراء ذلك؟
Lebanon 24
"حزب الله" يلجأ إلى "خطاب تهدئة" مع السعودية.. ما السبب وراء ذلك؟
05:00 | 2022-04-21
21/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة تعترف بحبها لفادي شربل مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة تعترف بحبها لفادي شربل مباشرة على الهواء! (فيديو)
04:30 | 2022-04-21
21/04/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد إنفجار مرفأ بيروت... هذا ما حصل مع متهم بإدخاله "مواد متفجرة" إلى لبنان
Lebanon 24
جديد إنفجار مرفأ بيروت... هذا ما حصل مع متهم بإدخاله "مواد متفجرة" إلى لبنان
00:07 | 2022-04-21
21/04/2022 12:07:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-04-21
رسالة من رونالدو لجماهير ليفربول
11:00 | 2022-04-21
ماكرون: أقاتل من أجل منع انتقال مبابي إلى ريال مدريد
08:00 | 2022-04-21
15 عاماً على أجمل هدف لميسي مع برشلونة (فيديو)
07:45 | 2022-04-21
صورة حزينة لرونالدو بعد وفاة طفله.. هكذا بدا داخل سيارته
05:00 | 2022-04-21
لسبب غريب.... نادٍ أرجنتيني يستعين بأجهزة لهزِّ الملاعب تحت أقدام ناشئيه!
02:00 | 2022-04-21
مدافع ليستر سيتي يُحرج لاعباً إسرائيلياً.. هذا ما فعله!
فيديو
ممثلة سورية شهيرة تعترف بحبها لفادي شربل مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة تعترف بحبها لفادي شربل مباشرة على الهواء! (فيديو)
04:30 | 2022-04-21
22/04/2022 01:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق في مبنى تابع لدار الفتوى
Lebanon 24
حريق في مبنى تابع لدار الفتوى
20:53 | 2022-04-20
22/04/2022 01:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهجوم الذي تعرّضت له.. رابعة الزيات ترد: الحرية منا باللبس (فيديو)
Lebanon 24
بعد الهجوم الذي تعرّضت له.. رابعة الزيات ترد: الحرية منا باللبس (فيديو)
04:38 | 2022-04-20
22/04/2022 01:59:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact