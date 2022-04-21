رياضة

أسطورة ريال مدريد يتحدث عن محمد صلاح: رائع ولا يمكن تصديقه

Lebanon 24
21-04-2022 | 14:00
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أشاد إيكر كاسياس حارس ريال مدريد الأسبق وأسطورته بالمصري محمد صلاح نجم ليفربول عقب قيادة فريقه لفوز كبير على الغريم مانشستر يونايتد برباعية دون رد يوم الثلاثاء، سجل المهاجم منها هدفين.

وأصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 5 أهداف في شباك مانشستر يونايتد خلال موسم واحد (3 ذهابًا و2 إيابًا)، كما عادل رقم جيرارد كأكثر اللاعبين تسجيلًا في تاريخ مواجهات الفريقين بتسعة أهداف.

وقال صلاح في حديثه مع شبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: كما قلت مرارًا، لقد سجلت العديد من الأهداف لهذا النادي وسأستمر بذلك، في بعض الأحيان يصادفك سوء حظ، لكن الأهم استمرار الفريق في انتصاراته، الأهداف ستأتي مع فوز الفريق، لم أكن قلقًا بهذا الشأن.

ونشر الحارس الإسباني عبر حسابه الرسمي على "تويتر" تغريدة مدح فيها اللاعب المصري: لاعب رائع، لا يصدق.
المصدر: العربية
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