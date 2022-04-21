صورة حزينة لرونالدو بعد وفاة طفله.. هكذا بدا داخل سيارته

ظهر نجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى، منذ إعلانه وفاة طفله الإثنين الماضي.



ونشرت صحيفة "الصن" البريطانية صورة لرونالدو في سيارته أثناء الوصول لمقر تدريبات "الشياطين الحمر"، للمشاركة في مران الفريق، حيث بدا حزيناً ومرهقاً.

ونشر رونالدو عبر حساباته بياناً موقع منه ومن صديقته جورجينا رودريغيز، قال فيه: "من المحزن أن نعلن أن نجلنا الرضيع قد توفى، فقط ميلاد نجلتنا يمنحنا القوة لنعيش تلك اللحظة ببعض الأمل والفرحة". وتابع: "نحن محطمون بسبب تلك الخسارة، نسأل الجميع الحفاظ على خصوصيتنا في الوقت الراهن".وغاب رونالدو عن خسارة مانشستر برباعية نظيفة أمام ليفربول، في مباراة مؤجلة من المرحلة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز.