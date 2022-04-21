رياضة

صورة حزينة لرونالدو بعد وفاة طفله.. هكذا بدا داخل سيارته

Lebanon 24
21-04-2022 | 07:45
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ظهر نجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو للمرة الأولى، منذ إعلانه وفاة طفله الإثنين الماضي.
 
ونشرت صحيفة "الصن" البريطانية صورة لرونالدو في سيارته أثناء الوصول لمقر تدريبات "الشياطين الحمر"، للمشاركة في مران الفريق، حيث بدا حزيناً ومرهقاً.
 

 
ونشر رونالدو عبر حساباته بياناً موقع منه ومن صديقته جورجينا رودريغيز، قال فيه: "من المحزن أن نعلن أن نجلنا الرضيع قد توفى، فقط ميلاد نجلتنا يمنحنا القوة لنعيش تلك اللحظة ببعض الأمل والفرحة". وتابع: "نحن محطمون بسبب تلك الخسارة، نسأل الجميع الحفاظ على خصوصيتنا في الوقت الراهن".
 
وغاب رونالدو عن خسارة مانشستر برباعية نظيفة أمام ليفربول، في مباراة مؤجلة من المرحلة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
 
ورونالدو أب لخمسة أبناء، أكبرهم كريستيانو جونيور (11 عاما)، إضافة إلى التوأم إيفا وماتيو (4 أعوام) وألانا مارتينا (3 أعوام)، وتضاف إليهم الطفلة حديثة الولادة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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