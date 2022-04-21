رياضة

رسالة من رونالدو لجماهير ليفربول

Lebanon 24
21-04-2022 | 16:00
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وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي البالغ 37 عاما رسالة شكر وامتنان لجماهير ليفربول اليوم الخميس عبر حسابه في "إنستغرام".

وفي لفتة إنسانية طيبة لجماهير ليفربول خلال مباراة فريقهم مع الضيف مانشستر يونايتد على أرضية ملعب "أنفليد" أمس الأول، وقفت جماهير "الريدز" في الدقيقة السابعة (رمزية الرقم الذي يرتديه رونالدو)، للتصفيق ومواساة رونالدو بعد وفاة نجله خلال عملية ولادته.
 
 
ونشر رونالدو فيديو عاطفيا من مدرجات ملعب "أنفيلد"، وأرفقها بالقول: "عالم واحد، رياضة واحدة، عائلة عالمية واحدة، شكرا جماهير أنفيلد. أنا وعائلتي، لن ننسى لكم هذه اللحظة من الاحترام والرحمة".
 
وأعلن رونالدو الاثنين الماضي وفاة نجله أثناء عملية ولادته، كما أعلن في الوقت ذاته، ميلاد توأمة نجله المتوفى.

وغاب رونالدو عن المباراة التي خسرها فريقه برباعية نظيفة أمام ليفربول في لقاء مؤجل من الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
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