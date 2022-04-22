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رياضة
سيبقى أم يرحل... ميسي حسم مصيره مع باريس سان جيرمان
Lebanon 24
22-04-2022
|
02:00
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قرر المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حسم مصيره مع باريس سان جيرمان وسط الأنباء المستمرة حول رحيله عن النادي الفرنسي.
وانضم ميسي إلى باريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بالمجان قادمًا من برشلونة، ولكنه مر بالعديد من الأزمات مع الفريق.
وكانت اللحظة الأسوأ للنجم المخضرم، هي خروج باريس أمام ريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لتقوم الجماهير بإطلاق صافرات الاستهجان ضده.
ما هو قرار ميسي؟
قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن صاحب الـ34 سنة تفاجأ من التكهنات المستمرة بخصوص مستقبله، لأنه أمضى سنة واحدة فقط في عقده مع باريس.
وأوضحت أن اللاعب لم يفكر في الخروج من باريس في أي وقت، رغم صعوبة عامه الأول في فرنسا وعدم تكيفه بالشكل المطلوب.
وأشارت إلى أن اللاعب لم يفقد الأمل في نجاح تجربته الجديدة، ويريد إعادة المحاولة للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.
ومن المقرر أن يستمر اللاعب حتى نهاية عقده الحالي لمدة موسم آخر حتى 30 يونيو 2023 دون أي تراجع.
ويؤمن ميسي بصعوبة مهمته للفوز بدوري الأبطال، وسط الشكوك حول رحيل نجم الفريق كيليان مبابي، لكنه مقتنع بقدرته على مساعدة النادي لتحقيق أهدافه.
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