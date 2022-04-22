رياضة

إشارة جديدة على انتقال مبابي لريال مدريد

Lebanon 24
22-04-2022 | 23:00
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في إشارة جديدة على اقتراب انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد الموسم المقبل، أفادت تقارير صحفية أن عائلة المهاجم الفرنسي ستسافر إلى العاصمة الإسبانية الأسبوع المقبل، للقاء إدارة النادي الملكي.

وارتبط مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد، عندما ينتهي عقده في 30 حزيران المقبل.

وفقا لمحطة راديو "مونت كارلو" الفرنسي، فإن الاجتماع بين عائلة مبابي وإدارة ريال مدريد سيكون حول حقوق صورة اللاعب في حال قرر التوقيع لمتصدر الدوري الإسباني هذا الصيف.
 
وكانت والدة مبابي صاحبة الأصول الجزائرية فايزة العماري زارت الدوحة هذا الأسبوع، حيث عقدت اجتماعات مع رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي.

وبالموازاة مع مفاوضات مبابي مع ريال مدريد، يمضي النادي الفرنسي قدما في محاولاته لإقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديدة، ووفقا لراديو "مونت كارلو" فإن إدارة سان جرمان "متفائلة".
 
وتريد عائلة مبابي الاستماع إلى كلا الجانبين للحصول على كل المعلومات، حتى يتمكن اللاعب صاحب الـ23 عاما من اتخاذ قراره النهائي.
المصدر: سكاي نيوز
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