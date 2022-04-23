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رياضة
اتفاق مبدئي بين الحكمة وأبو شقرا... هذه تفاصيله
Lebanon 24
23-04-2022
|
02:00
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أعلن نادي الحكمة اللبناني، عن عرض تسوية قدمه إلى مدربه السابق، فؤاد أبو شقرا.
وكان أبو شقرا قد رفع دعوى ضد الحكمة، في محكمة الفيبا الدولية، من أجل المطالبة بمستحقاته المادية.
وقد أوقفت المحكمة نادي الحكمة عن التعاقدات لهذا السبب.
وفي هذا الصدد قال الحكمة في بيان، نشره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "عُقد اجتماع، حضره رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي، ومدير عام تلفزيون MTV حبيب غبريل، والمدرب فؤاد أبو شقرا، والمدرب كريكور كريكوريان، والصحافي نمر جبر".
وتابع: "تفاوض غبريل مع الثنائي أبو شقرا - كريكوريان للوصول إلى اتفاق، بشأن ديونهما الموروثة في نادي الحكمة، وقد تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع أبو شقرا، في حين طلب كريكوريان بعض الوقت للإجابة على العرض المقدم له".
وأضاف: "وسوف يُعقد اجتماع ثان اليوم الجمعة، في محاولة أخيرة لإنجاح مبادرة تلفزيون MTV.. كما سيعلن نادي الحكمة الرياضي - بيروت عبر صفحاته، عن مستجدات أي اتفاق ممكن التوصل إليه".
(كووورة)
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