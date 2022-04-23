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رياضة
مستقبل هذا اللاعب الشهير مع ليفربول "ضبابي"!
Lebanon 24
23-04-2022
|
05:00
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اعترف قائد منتخب مصر محمد صلاح، في مقابلة مع مجلة "فورفورتو" البريطانية، بأنه ما زال لا يعرف ما إذا كان سيمدد عقده مع فريقه ليفربول الإنجليزي.
ويساهم محمد صلاح (29 عاما) بشكل كبير في الموسم الرائع لليفربول، الطامح إلى تحقيق رباعية تاريخية، هي كأس الرابطة التي توج بها على حساب تشلسي، وكأس الاتحاد، والدوري المحلي ودوري الأبطال، حيث يتصدر لائحة هدافي البريمرليغ (22 هدفا) وأفضل ممرر (12 تمريرة حاسمة).
لكن مسألة تمديد عقد الذي سينتهي عام 2023 تثير قلق جماهير "أنفيلد" منذ بداية الموسم.
وحسب وسائل إعلام إنجليزية، فإن المصري يطلب من النادي نحو 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (595 ألف يورو)، مما يجعله اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي.
وقال صلاح للمجلة البريطانية: "يبقى لدي عام واحد فقط في عقدي. أعتقد أن الجماهير تعرف ما أريد، لكن الأمر لا يتعلق بالمال في العقد الجديد. بالتالي أنا لا أعرف، لا أستطيع أن أخبركم بالضبط".
واستطرد النجم المصري: "هذا النادي يعني الكثير بالنسبة لي. أعطيت كل شيء للنادي والجميع لاحظ ذلك. لقد عشت أوقاتا رائعة هنا وفزت بالألقاب، وأحرزت العديد من الجوائز الفردية. هذا النادي هو مثل العائلة بالنسبة لي".
وأقر صلاح بأن رحيله عن ليفربول سيكون قرارا صعبا، قائلا: "اللعب في هذا الجو ورؤية المشجعين يواصلون مساندتي، وتعليق لافتات لي في المدرجات وهتاف الجماهير باسمي. ستكون لحظة حزينة حقا".
وأكد أنه لا ينوي الرحيل عن صفوف ناديه صيف العام الجاري في حال عدم تجديد عقده، وقال: "لا أعلم إذا كنت سأبقى مع ليفربول لسنوات طويلة أم لا".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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