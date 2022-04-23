مستقبل هذا اللاعب الشهير مع ليفربول "ضبابي"!

اعترف قائد منتخب مصر محمد صلاح، في مقابلة مع مجلة "فورفورتو" البريطانية، بأنه ما زال لا يعرف ما إذا كان سيمدد عقده مع فريقه ليفربول الإنجليزي.ويساهم محمد صلاح (29 عاما) بشكل كبير في الموسم الرائع لليفربول، الطامح إلى تحقيق رباعية تاريخية، هي كأس الرابطة التي توج بها على حساب تشلسي، وكأس الاتحاد، والدوري المحلي ودوري الأبطال، حيث يتصدر لائحة هدافي البريمرليغ (22 هدفا) وأفضل ممرر (12 تمريرة حاسمة).لكن مسألة تمديد عقد الذي سينتهي عام 2023 تثير قلق جماهير "أنفيلد" منذ بداية الموسم.وحسب وسائل إعلام إنجليزية، فإن المصري يطلب من النادي نحو 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (595 ألف يورو)، مما يجعله اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي.وقال صلاح للمجلة البريطانية: "يبقى لدي عام واحد فقط في عقدي. أعتقد أن الجماهير تعرف ما أريد، لكن الأمر لا يتعلق بالمال في العقد الجديد. بالتالي أنا لا أعرف، لا أستطيع أن أخبركم بالضبط".