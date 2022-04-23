رياضة

"كامب نو" يحطم رقمه القياسي العالمي للحضور... ما علاقة النساء؟

Lebanon 24
23-04-2022 | 08:00
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حطم ملعب "كامب نو" رقمه القياسي العالمي لمباراة كرة قدم، الجمعة، عندما حضر أكثر من 91600 مشجع في مباراة فاز فيها برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف لفولفسبورغ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.


وتجاوز 91648 مشجعا عدهم مسؤولو النادي، العدد المسجل بواقع 91553 مشجعا الذين حضروا لمشاهدة برشلونة وهو يهزم ريال مدريد في آذار  الماضي.
 
وفي الماضي، كان الرقم القياسي للحضور في مباراة نسائية هو 90185 مشجعا، وسجل في نهائي كأس العالم لكرة القدم النسائية عام 1999 بين الولايات المتحدة والصين، في ملعب "روز بول" بالولايات المتحدة.

المصدر: سكاي نيوز عربية
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