"كامب نو" يحطم رقمه القياسي العالمي للحضور... ما علاقة النساء؟







وتجاوز 91648 مشجعا عدهم مسؤولو النادي، العدد المسجل بواقع 91553 مشجعا الذين حضروا لمشاهدة برشلونة وهو يهزم ريال مدريد في آذار الماضي. حطم ملعب "كامب نو" رقمه القياسي العالمي لمباراة كرة قدم، الجمعة، عندما حضر أكثر من 91600 مشجع في مباراة فاز فيها برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف لفولفسبورغ، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.وتجاوز 91648 مشجعا عدهم مسؤولو النادي، العدد المسجل بواقع 91553 مشجعا الذين حضروا لمشاهدة برشلونة وهو يهزم ريال مدريد في آذار الماضي.

وفي الماضي، كان الرقم القياسي للحضور في مباراة نسائية هو 90185 مشجعا، وسجل في نهائي كأس العالم لكرة القدم النسائية عام 1999 بين الولايات المتحدة والصين، في ملعب "روز بول" بالولايات المتحدة.



