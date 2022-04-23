لإحباط انتفاضة ليفربول.. غوارديولا يقطع وعدًا







وحصد سيتي المتصدر 77 نقطة من 32 مباراة ليتقدم بفارق نقطة واحدة على ليفربول، الذي لا يكل ولا يمل والساعي لحرمان سيتي من الفوز بلقبين متتاليين في الدوري، بينما يخوض واتفورد منافسه، السبت، معركة لتجنب الهبوط.



وقال غوارديولا إن هذه العوامل تعني أن على فريقه تطوير عقلية الحسم وتوجيه ضربة قاضية للمنافسين. قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الجمعة، إنه سيتعامل مع جميع مبارياته المتبقية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مثل النهائيات لإحباط انتفاضة غريمه ليفربول، داعيا فريقه إلى الاستفادة من خبرته السابقة في حسم اللقب في الرمق الأخير.وحصد سيتي المتصدر 77 نقطة من 32 مباراة ليتقدم بفارق نقطة واحدة على ليفربول، الذي لا يكل ولا يمل والساعي لحرمان سيتي من الفوز بلقبين متتاليين في الدوري، بينما يخوض واتفورد منافسه، السبت، معركة لتجنب الهبوط.وقال غوارديولا إن هذه العوامل تعني أن على فريقه تطوير عقلية الحسم وتوجيه ضربة قاضية للمنافسين.





ودخل سيتي وليفربول في صراع مماثل على اللقب قبل 3 سنوات عندما تفوق فريق المدرب غوارديولا على الفريق المنتمي لمرسيسايد بفارق نقطة واحدة في اليوم الأخير من الموسم. وأبلغ غوارديولا مؤتمرا صحفيا: "بالتأكيد لا يمكننا التفريط في أي نقاط والأمر ينطبق أيضا على المنافسين".ودخل سيتي وليفربول في صراع مماثل على اللقب قبل 3 سنوات عندما تفوق فريق المدرب غوارديولا على الفريق المنتمي لمرسيسايد بفارق نقطة واحدة في اليوم الأخير من الموسم.

وقال غوارديولا: "يعرف اللاعبون ذلك، لقد كنا في هذا الموقف من قبل. سنسعى لتجهيز اللاعبين المصابين وسنتحلى بالتركيز. عندما تنتهي مباراة السبت تنتظرنا مباراة أخرى في غضون 3 أيام في دوري أبطال أوروبا (ضد ريال مدريد). ثم ليدز يونايتد. علينا أن نكون جاهزين ومرتاحين حتى لحظة المباراة.



وأضاف: "علينا أن نفوز لكن يجب أن نلعب جيدا أولا من أجل تحقيق النتيجة المرجوة. النتائج ليست مضمونة لكن الانتصارات الشيء الأكثر أهمية في هذه المرحلة".



وسيتم تقييم حالة كايل ووكر قبل المباراة بعد إصابته في الساق، كما يواجه المدافعان جون ستونز وناثان آكي اختبارات لياقة متأخرة بسبب الشعور ببعض الألم.