بوكيتينو.. خيبة أمل بعد فقدان فرصة تدريب مانشستر يونايتد

يصر مدرب باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينو، على أنه "كان دائمًا ملتزمًا بأداء واجبه المهني" في كل نادٍ عمل بتدريبه وسط شائعات بأنه أصيب بخيبة أمل بسبب فقدانه فرصة الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي.وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية فإن المدرب الأرجنتيني، كان الأوفر حظا لخلافة المدرب الألماني المؤقت، رالف رانجنيك، الذي شغل مكانه في أولد ترافورد منذ إقالة المدرب الهولندي، غونار سولشاير في تشرين الثاني الماضي.ولكن إدارة مانشستر يونايتد أعلنت رسميا أن مدرب أياكس، الهولندي إريك تن هاغ، سيتسلّم مهماته على رأس "الشياطين الحمر"، بدءاً من الموسم المقبل وحتى حزيران 2025، في خطوة يعوّل فيها النادي الإنكليزي على نهضة كروية تعيده إلى مستواه المعهود.وقال النادي الإنكليزي في بيان "يسرّ مانشستر يونايتد الإعلان عن تعيين إريك تن هاغ في منصب مدرب الفريق الأول للرجال... اعتباراً من نهاية الموسم الحالي وحتى حزيران 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي".وتشير تقارير في الصحافة البريطانية إلى أن بوكيتينو قد فوجئ بقرار يونايتد، حيث قيل إن الأرجنتيني كان يبحث منزل في مدينة مانشستر تمهيدا للعيش فيها.وفي حديثه قبل مواجهة باريس سان جيرمان مع لينس، اليوم السبت، وهي المباراة التي من المتوقع أن يحرز فيها العملاق الباريسي لقب الدوري المحلي، كان بوكيتينو مصرا على أنه ملتزم بدوره في ملعب بارك دي برينس.وقال: "كل الشائعات التي ظهرت هذا العام وطوال مسيرتي المهنية لم تزعجني أبدًا".وتابع: "لم أعلق على الشائعات، وسبق لي تدريب أندية إسبانيول، وساوثامبتون، وتوتنهام، واليوم أنا أدرب باريس سان جيرمان، وكنت دائمًا ملتزمًا تمامًا بأداء واجبي المهني".وأردف: "أعمل بنفس الطريقة من خلال التركيز على الأهداف، وإذا تفرغت لمتابعة كل الشائعات فستكون الحياة مختلفة".قرار يونايتد بالتغاضي عن التعاقد مع بوكيتينو يعني أن مستقبل مدرب توتنهام السابق لا يزال غامضا، خاصة وأن هناك تقارير تتحدث عن رغبة باريس سان جيرمان بالحصول على خدمات المدرب الإيطالي المعروف، أنتونيو كونتي، لقيادة رفاق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، في الموسم القادم.