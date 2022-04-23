بعد وفاة نجله.. رونالدو يسجل هدفا تاريخيا ويحتفل "بهدوء"

قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أداء قويا، في أول مباراة بعد وفاة ابنه حديث الولادة، ووصل لإنجاز تاريخي.وسجل كريستيانو رونالدو هدفا لدى عودته إلى فريقه مانشستر يونايتد، السبت، بعد أن غاب عن المباراة الماضية لوفاة نجله المولود مؤخرا.ورفع النجم البرتغالي ذراعه اليسرى وأشار إلى السماء، في احتفال "خافت" بهدفه رقم 100 في الدوري الإنكليزي الممتاز، في مواجهة أرسنال على ملعبه، حيث صفق المشجعون لرونالدو في الدقيقة السابعة من المباراة، في إظهار للتضامن مع الدولي البرتغالي.