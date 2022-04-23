رياضة

بعد وفاة نجله.. رونالدو يسجل هدفا تاريخيا ويحتفل "بهدوء"

Lebanon 24
23-04-2022 | 23:00
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قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أداء قويا، في أول مباراة بعد وفاة ابنه حديث الولادة، ووصل لإنجاز تاريخي.


وسجل كريستيانو رونالدو هدفا لدى عودته إلى فريقه مانشستر يونايتد، السبت، بعد أن غاب عن المباراة الماضية لوفاة نجله المولود مؤخرا.

ورفع النجم البرتغالي ذراعه اليسرى وأشار إلى السماء، في احتفال "خافت" بهدفه رقم 100 في الدوري الإنكليزي الممتاز، في مواجهة أرسنال على ملعبه، حيث صفق المشجعون لرونالدو في الدقيقة السابعة من المباراة، في إظهار للتضامن مع الدولي البرتغالي.
 
أعلن رونالدو وشريكته جورجينا رودريغيز الإثنين وفاة ابنهما الرضيع، واستبعد "الدون" من التشكيلة التي خسرت 4-صفر أمام ليفربول الثلاثاء.

ووصل رونالدو للهدف رقم 100 بالبريميرليغ على مدار مسيرته، ولكن الهدف لم يشفع لمانشستر يونايتد من الخسارة أمام أرسنال بنتيجة 1-3.

وابتعد "الشياطين الحمر" عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بفارق 6 نقاط عن أرسنال، مع امتلاك أرسنال لمباراة إضافية.
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