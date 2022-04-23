فوز العهد والأنصار وشباب البرج في بطولة لبنان لكرة القدم

فاز العهد على ضيفه شباب الساحل بثلاثية بيضاء 3 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب الأول على طريق المطار، في المرحلة الثالثة إيابا من مجموعة الصدارة للفرق الستة الأولى بالدوري العام اللبناني الـ62 لكرة القدم.



وسجل للعهد الذي أحرز رسميا اللقب منذ المرحلة الماضية، محمود زبيب وحسن سرور وحسين حيدر.



وعلى ملعب صور البلدي، فاز الأنصار بطل الثنائية الموسم الماضي على مضيفه التضامن صور 2 - 1، في مباراة توقفت بعض الوقت في شوطها الثاني إثر اشكال بين طرفيها. وسجل للأنصار كريم درويش وأحمد حجازي، وللتضامن رباح مذبوح.

وعلى ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون، فاز شباب البرج على جاره البرج 1 - 0. وسجل لشباب البرج حسن القاضي من ضربة جزاء "بنالتي".