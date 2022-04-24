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رياضة
رباعية جيسوس تؤكد صدارة مانشستر سيتي للدوري
Lebanon 24
24-04-2022
|
05:00
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حقق مانشستر سيتي انتصارا عريضا بنتيجة 5-1، ليوسع الصدارة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام ملاحقه ليفربول.
وانتصر مانشستر سيتي على واتفورد الذي يوشك على الهبوط، بنتيجة 5-1، في مباراة كان نجمها الأول البرازيلي غابرييل جيسوس، الذي سجل 4 أهداف، بينما سجل الإسباني رودري الهدف الخامس.
وأصبح رصيد سيتي80 نقطة من 33 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني الذي خاض 32 مباراة.
وأراح المدرب بيب غوارديولا عددا من نجوم الفريق، تمهيدا لموقعته الصعبة أمام ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.
ولم يشارك البرتغالي بيرناردو سيلفا والإنجليزي فيل فودن والألماني إلكاي غوندوغان، بينما أخرج غوارديولا البلجيكي كيفن دي بروين والإسباني رودري والفرنسي أيميريك لابورت في الشوط الثاني.
المصدر:
سكاي نيوز
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