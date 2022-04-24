20
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
صلاح يبحث عن رقم تاريخي الليلة في ديربي ميرسيسايد
Lebanon 24
24-04-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يبحث المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن رقم تاريخي عندما يواجه إيفرتون، اليوم الأحد، في ديربي ميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال الحساب الرسمي للبريميرليغ، على "تويتر": "يسعى صلاح إلى أن يصبح أول لاعب من ليفربول يحرز هدفين أو أكثر مرتين في ديربي ميرسيسايد خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز".
وأحرز صلاح ثنائية في مباراة الدور الأول بالبريميرليغ أمام إيفرتون، والتي حسمها الريدز لصالحه بنتيجة 4-1.
ويسعى ليفربول بقوة لتحقيق الفوز اليوم، من أجل مواصلة مطاردته لمانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويحتل الريدز وصافة جدول ترتيب البريميرليغ بـ76 نقطة من 32 مباراة، خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط، والذي لعب 33 مواجهة.
المصدر:
روسيا اليوم
الأكثر قراءة
للمواطنين.. خبرٌ جديد عن سعر بطاقات التشريج!
Lebanon 24
للمواطنين.. خبرٌ جديد عن سعر بطاقات التشريج!
12:06 | 2022-04-23
23/04/2022 12:06:10
Lebanon 24
Lebanon 24
10 دول يمكنك العيش فيها بأقل من ألف دولار شهرياً.. تعرف عليها
Lebanon 24
10 دول يمكنك العيش فيها بأقل من ألف دولار شهرياً.. تعرف عليها
14:00 | 2022-04-23
23/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق زورق قبالة طرابلس.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
غرق زورق قبالة طرابلس.. اليكم ما جرى
15:42 | 2022-04-23
23/04/2022 03:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ "شورت" أسود.. إطلالة لافتة لمذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد (صورة)
Lebanon 24
بـ "شورت" أسود.. إطلالة لافتة لمذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد (صورة)
04:07 | 2022-04-24
24/04/2022 04:07:09
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على جثث جديدة لضحايا غرق المركب قبالة طرابلس.. وهذه التفاصيل! (فيديو)
Lebanon 24
العثور على جثث جديدة لضحايا غرق المركب قبالة طرابلس.. وهذه التفاصيل! (فيديو)
04:50 | 2022-04-24
24/04/2022 04:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2022-04-24
الأهلي ووفاق سطيف.. ماذا يقول التاريخ عن القمة الإفريقية؟
05:00 | 2022-04-24
رباعية جيسوس تؤكد صدارة مانشستر سيتي للدوري
02:00 | 2022-04-24
رسميا.. بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني ورقم أوروبي تاريخي
23:00 | 2022-04-23
بعد وفاة نجله.. رونالدو يسجل هدفا تاريخيا ويحتفل "بهدوء"
16:00 | 2022-04-23
ما هو موعد مباراة البرازيل والأرجنتين "الملغاة"؟
14:00 | 2022-04-23
بوكيتينو.. خيبة أمل بعد فقدان فرصة تدريب مانشستر يونايتد
فيديو
Vivo تستعد لمنافسة سامسونغ بهاتف جديد.. هذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تستعد لمنافسة سامسونغ بهاتف جديد.. هذه ميزاته (فيديو)
08:00 | 2022-04-24
24/04/2022 18:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مرعب وغير مألوف.. سائق يخرج من مركبته وهي تسير انتقاماً من الركاب!
Lebanon 24
مشهد مرعب وغير مألوف.. سائق يخرج من مركبته وهي تسير انتقاماً من الركاب!
05:00 | 2022-04-24
24/04/2022 18:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اليسا.. فنان لبناني يُهاجم ميريام فارس: "كليباتها بتركز على مناطق معينة"! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اليسا.. فنان لبناني يُهاجم ميريام فارس: "كليباتها بتركز على مناطق معينة"! (فيديو)
02:00 | 2022-04-24
24/04/2022 18:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact