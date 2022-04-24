رياضة

باريس يضع ميسي على بعد خطوات من عرش صديقه

Lebanon 24
24-04-2022 | 14:00
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يبقى تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم حدثا استثنائيا، في مسيرة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يقترب من لقب اللاعب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ كرة القدم.

ويعد "الليغ وان" أول ألقاب ميسي في مسيرته مع الأندية بعيدا عن فريقه السابق برشلونة الإسباني والخامس والثلاثين في مشواره، ليقف على بعد 3 ألقاب فقط من البرازيلي داني ألفيش، ظهير أيمن برشلونة، الذي يتصدر قائمة لاعبي كرة القدم الأكثر تتويجا بإجمالي 42 لقبا.

ومنح الهدف الذي سجله ليونيل ميسي في مباراة السبت أمام لانس، التي انتهت بالتعادل (1-1)، فريقه لقب الدوري الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه.

 ويعد هذا اللقب، الوحيد الذي حققه باريس سان جيرمان هذا الموسم، بعد الإقصاء من نيس في ثمن نهائي كأس فرنسا وخسارة نهائي كأس السوبر بهدف نظيف أمام ليل، إلى جانب الإقصاء المدوي من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

واستعرضت شبكة سكواكا البطولات التي حققها (ليو) مع البارسا بواقع 10 ألقاب دوري، وكأس ملك إسبانيا 7 مرات، السوبر الإسباني 7 مرات، دوري أبطال أوروبا 4 مرات، السوبر الأوروبي 3 مرات، كأس العالم للأندية 3 مرات.

كما نال ميسي 3 ألقاب مع منتخب الأرجنتين، بما فيها مونديال تحت 20 سنة في عام 2005 وذهبية أولمبياد بكين 2008، ولقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

بالمقابل توج البرازيلي ألفيش بـ5 ألقاب مع إشبيلية و23 لقبا مع برشلونة ولقبين مع يوفنتوس و6 ألقاب مع باريس سان جيرمان و6 ألقاب أخرى مع البرازيل، منها مونديال تحت 23 عاما وذهبية أولمبياد طوكيو 2020.

يذكر أن ميسي انتقل إلى باريس سان جيرمان مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم، بعد انتهاء عقده مع برشلونة الإسباني.
المصدر: روسيا اليوم
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