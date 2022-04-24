23
o
بيروت
34
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
محمد النني..كيف تحول الى لاعب "عظيم" في 3 أيام؟
Lebanon 24
24-04-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لطالما كان لاعب الوسط المصري محمد النني، جليس دكة البدلاء، خلال مباريات ناديه أرسنال، ولم يكن هذا الموسم مختلفا، حيث استمر النني "ملكا للدكة"، لكن كل شيء تغير قبل 3 أيام، عندما تحول للاعب "عظيم".
ووصف مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، النني باللاعب "العظيم"، بعد تألقه أمام تشلسي بالدوري الإنكليزي الممتاز مساء الأربعاء.
وقال أرتيتا قبل أيام: "النني شخص استثنائي ولاعب عظيم لا يحصل على التقدير الذي يستحقه".
كلمات أرتيتا، أحد أفضل المدربين بالدوري الإنجليزي الممتاز، لا تتماشى مع الكم الهائل من الانتقادات التي وجهت للنني خلال تمثيله المنتخب المصري، في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة.
وتعرض النني لحملة إساءة كبيرة من قبل الجماهير المصرية، بسبب تذبذب مستواه مع منتخب "الفراعنة"، مع ارتفاع سقف التوقعات بالنسبة له، كونه لاعب بالدوري الإنكليزي الممتاز.
ولكن ما حصل خلال 5 أيام، قد يعوض النني عن خيبة الأمل مع المنتخب، وقد تعطيه شيئا مما يستحق، لاجتهاده والتزامه بتقديم المطلوب منه مع أحد أكبر أندية إنكلترا.
انقلاب الموسم في 3 أيام
ومنذ قدومه لأرسنال في 2016، أي قبل 6 أعوام، لم يستطع النني إثبات نفسه كعنصر أساسي بالتشكيلة، لكنه كان يعمل باجتهاد في كل مرة شارك فيها، وتعامل باحترافية مع عدم مشاركته، وهو ما نوه إليه أرتيتا.
وقال المدرب الإسباني: "النني هو من أهم اللاعبين في تشكيلة أرسنال، بسبب ما يقدمه عندما تمنحه الفرصة للعب، وما يفعله عندما لا يشارك باللعب".
وكشف أرتيتا أنه أقنع النني بالبقاء في أرسنال، في سوق الانتقالات الشتوية الماضي، لرغبته بالاعتماد عليه في المرحلة المقبلة.
أرتيتا لم يعتمد على النني كثيرا طوال الموسم، ولازم الدكة في مباريات كثيرة، لكنه أصبح عنصرا رئيسيا في الفريق "فجأة"، وشارك في اثنتين من أهم مباريات الموسم بالنسبة لأرسنال، الذي ينافس على الوصول إلى دوري أبطال أوروبا.
فيوم الأربعاء، قدم النني مستوى استثنائيا أمام تشلسي، في مباراة انتصر فيها "المدفعجية" 4-2، قبل أن يهيمن على خط الوسط أمام مانشستر يونايتد، ظهر السبت، ويساهم بالانتصار بنتيجة 3-1.
3 أيام كانت كفيلة بقلب الموازين بالنسبة للاعب "الصبور" محمد النني، الذي قدم أداء "عظيما"، حسب أرتيتا، ونال الإشادة الكبيرة من جماهير أرسنال حول العالم.
قد يكون النني لاعبا مهما لأرسنال في الجولات الأخيرة الحاسمة بالدوري، وهي قد تكون حاسمة في ترسيخ مكانه مع أرسنال، وتجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.
تابع
الأكثر قراءة
اشتباكات مسلحة تهزّ بيروت.. فيديو يكشف ما حصل
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة تهزّ بيروت.. فيديو يكشف ما حصل
13:07 | 2022-04-24
24/04/2022 01:07:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رواية تبرز بقوّة.. هذا ما كشفه أحد الناجين من "زورق الموت" في طرابلس
Lebanon 24
رواية تبرز بقوّة.. هذا ما كشفه أحد الناجين من "زورق الموت" في طرابلس
14:11 | 2022-04-24
24/04/2022 02:11:09
Lebanon 24
Lebanon 24
شجب عارم للاعتداء بالضرب على وزير الطاقة
Lebanon 24
شجب عارم للاعتداء بالضرب على وزير الطاقة
23:14 | 2022-04-24
24/04/2022 11:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة بحجم وطن... الحزن يلفّ كل لبنان على ضحايا "زورق الموت" في طرابلس
Lebanon 24
مأساة بحجم وطن... الحزن يلفّ كل لبنان على ضحايا "زورق الموت" في طرابلس
07:57 | 2022-04-24
24/04/2022 07:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
Lebanon 24
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
02:00 | 2022-04-25
25/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
05:00 | 2022-04-25
هل ينتقل رياض محرز إلى ريال مدريد؟
02:00 | 2022-04-25
لاعب كرة قدم شهير في إسرائيل.. وغضب جماهيري عارم: "تباً لكل تاريخك وإنجازاتك"
16:00 | 2022-04-24
هدف قاتل من بوليسيك يهدي تشيلسي الفوز على وست هام
14:00 | 2022-04-24
باريس يضع ميسي على بعد خطوات من عرش صديقه
11:00 | 2022-04-24
صلاح يبحث عن رقم تاريخي الليلة في ديربي ميرسيسايد
08:00 | 2022-04-24
الأهلي ووفاق سطيف.. ماذا يقول التاريخ عن القمة الإفريقية؟
فيديو
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
Lebanon 24
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
02:00 | 2022-04-25
25/04/2022 12:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يقبل يد مغنية مصرية أحيت حفل فوزه بالانتخابات.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ماكرون يقبل يد مغنية مصرية أحيت حفل فوزه بالانتخابات.. شاهدوا الفيديو
01:00 | 2022-04-25
25/04/2022 12:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Vivo تستعد لمنافسة سامسونغ بهاتف جديد.. هذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تستعد لمنافسة سامسونغ بهاتف جديد.. هذه ميزاته (فيديو)
08:00 | 2022-04-24
25/04/2022 12:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact