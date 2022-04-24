رياضة

هدف قاتل من بوليسيك يهدي تشيلسي الفوز على وست هام

Lebanon 24
24-04-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-945547-637864270456237946.jpg
Doc-P-945547-637864270456237946.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد تشيلسي قبضته على المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 1-0 على عشرة لاعبين من وست هام يونايتد، بفضل هدف البديل كريستيان بوليسيك في اللحظات الأخيرة اليوم الأحد.
ودخل بوليسيك منطقة الجزاء في توقيت مثالي ليقابل تمريرة عرضية من ماركوس ألونسو ويهز الشباك في الدقيقة 90، وبعد فترة قصيرة من إهدار زميله جورجينيو ركلة جزاء حيث سدد كرة ضعيفة في يد أوكاش فابيانسكي حارس وست هام.
ونال كريج دوسون مدافع وست هام، الذي ظهر بشكل رائع في المباراة، بطاقة حمراء مباشرة بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد عقب خطأ عنيف ضد البديل روميلو لوكاكو وأسفر عن ركلة جزاء.
ودخل فريق المدرب توماس توخيل المباراة بعد خسارتين متتاليتين على أرضه أمام برنتفورد وآرسنال، لكن بات على المدرب الألماني الشعور بالقلق بسبب أداء خط الهجوم، وبشكل أكبر من خط الدفاع في المباريات الأخيرة في الموسم.
وقال بوليسيك الذي شارك بدلاً من تيمو فيرنر في الدقيقة 76 لشبكة سكاي سبورتس: "هو (توخيل) طالبني بصناعة الفارق وبالمشاركة في صناعة الفرص، من الجيد الحصول على دفعة للبقاء في المربع الذهبي".
وأضاف: "كنا نحتاج إلى الفوز على أرضنا، وتنتابنا مشاعر رائعة أمام مشجعينا، نريد إنهاء الموسم بقوة.. بخوض مباريات قوية في الدوري ثم خوض النهائي (كأس الاتحاد أمام ليفربول)، كنت أحتاج إلى اللعب وصناعة الفارق وإظهار رغبتي في اللعب".
وأجرى وست هام ستة تغييرات على التشكيلة الأساسية مع التفكير في مواجهة آينتراخت فرانكفورت في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس، وهي المسابقة التي تمنحه أفضل فرصة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وبدا أن وست هام سيخرج بالتعادل بعدما تألق فابيانسكي في إبعاد محاولتين من نغولو كانتي وتريفو تشالوبا، قبل أن يهدر فيرنر فرصة من زاوية ضيقة في الشوط الثاني.
وأصبح رصيد تشيلسي 65 نقطة من 32 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن آرسنال ثالث الترتيب الذي خاض 33 مباراة، بينما يأتي وست هام في المركز السابع برصيد 52 نقطة.
وسينال تشيلسي فرصة لتعزيز الوجود في مركزه عندما يواجه مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل.
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-04-24
11:00 | 2022-04-24
08:00 | 2022-04-24
05:00 | 2022-04-24
02:00 | 2022-04-24
23:00 | 2022-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website