هدف قاتل من بوليسيك يهدي تشيلسي الفوز على وست هام

شدد تشيلسي قبضته على المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 1-0 على عشرة لاعبين من وست هام يونايتد، بفضل هدف البديل كريستيان بوليسيك في اللحظات الأخيرة اليوم الأحد.ودخل بوليسيك منطقة الجزاء في توقيت مثالي ليقابل تمريرة عرضية من ماركوس ألونسو ويهز الشباك في الدقيقة 90، وبعد فترة قصيرة من إهدار زميله جورجينيو ركلة جزاء حيث سدد كرة ضعيفة في يد أوكاش فابيانسكي حارس وست هام.ونال كريج دوسون مدافع وست هام، الذي ظهر بشكل رائع في المباراة، بطاقة حمراء مباشرة بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد عقب خطأ عنيف ضد البديل روميلو لوكاكو وأسفر عن ركلة جزاء.ودخل فريق المدرب توماس توخيل المباراة بعد خسارتين متتاليتين على أرضه أمام برنتفورد وآرسنال، لكن بات على المدرب الألماني الشعور بالقلق بسبب أداء خط الهجوم، وبشكل أكبر من خط الدفاع في المباريات الأخيرة في الموسم.وقال بوليسيك الذي شارك بدلاً من تيمو فيرنر في الدقيقة 76 لشبكة سكاي سبورتس: "هو (توخيل) طالبني بصناعة الفارق وبالمشاركة في صناعة الفرص، من الجيد الحصول على دفعة للبقاء في المربع الذهبي".وأضاف: "كنا نحتاج إلى الفوز على أرضنا، وتنتابنا مشاعر رائعة أمام مشجعينا، نريد إنهاء الموسم بقوة.. بخوض مباريات قوية في الدوري ثم خوض النهائي (كأس الاتحاد أمام ليفربول)، كنت أحتاج إلى اللعب وصناعة الفارق وإظهار رغبتي في اللعب".وأجرى وست هام ستة تغييرات على التشكيلة الأساسية مع التفكير في مواجهة آينتراخت فرانكفورت في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس، وهي المسابقة التي تمنحه أفضل فرصة للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.وبدا أن وست هام سيخرج بالتعادل بعدما تألق فابيانسكي في إبعاد محاولتين من نغولو كانتي وتريفو تشالوبا، قبل أن يهدر فيرنر فرصة من زاوية ضيقة في الشوط الثاني.وأصبح رصيد تشيلسي 65 نقطة من 32 مباراة، وبفارق خمس نقاط عن آرسنال ثالث الترتيب الذي خاض 33 مباراة، بينما يأتي وست هام في المركز السابع برصيد 52 نقطة.وسينال تشيلسي فرصة لتعزيز الوجود في مركزه عندما يواجه مانشستر يونايتد يوم الخميس المقبل.