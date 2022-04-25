لاعب كرة قدم شهير في إسرائيل.. وغضب جماهيري عارم: "تباً لكل تاريخك وإنجازاتك"





وشارك رونالدينيو في مباراة استعراضية في كرة القدم للصالات في مدينة تل أبيب، إلى جانب مواطنه أليساندرو روسا فييرا المعروف بـ"فالكاو"، وشارك خلال تواجده عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور ومقاطع الفيديو.



رونالدينيو في إسرائيل للمرة الثانية

وحين دخول النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان وميلان، إلى أرض الصالة الرياضية، وضع العلم الإسرائيلي على كتفيه ثم رفعه وطاف به، قبل أن يصافح المشاركين الآخرين في المباراة. أثار ظهور النجم البرازيلي رونالدينيو في إسرائيل وتوشّحه بالعلم الأزرق، موجة من الاستياء والغضب بين متابعيه العرب عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وردّ عليه كثيرون بنشر صور للعلم الفلسطيني مع عبارات داعمة ومؤيدة للقضية الفلسطينية.وشارك رونالدينيو في مباراة استعراضية في كرة القدم للصالات في مدينة تل أبيب، إلى جانب مواطنه أليساندرو روسا فييرا المعروف بـ"فالكاو"، وشارك خلال تواجده عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور ومقاطع الفيديو.وحين دخول النجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان وميلان، إلى أرض الصالة الرياضية، وضع العلم الإسرائيلي على كتفيه ثم رفعه وطاف به، قبل أن يصافح المشاركين الآخرين في المباراة.

ونشر رونالدينيو عبر حسابه الشخصي في Instagram صورة له رافعاً العلم البرازيلي، مع عبارة "شكراً إسرائيل على مودتكم الكبيرة"، كما نشر عبر خاصية "الستوري" العديد من مقاطع الفيديو للزيارة والفعاليات التي شارك فيها.

View this post on Instagram A post shared by Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho)





وعلق المئات من المتابعين العرب للاعب البرازيلي السابق مبدين تذمرهم من زيارة إسرائيل والترويج لها، رغم ما ترتكبه بحق الشعب الفلسطيني من انتهاكات، آخرها ما يجري حالياً في مدينة القدس والمسجد الأقصى تحديداً.



واكتفى العديد من المعلقين بنشر رموز للعلم الفلسطيني في خانة التعليقات، بينما كتب آخرون "الحرية لفلسطين" بعدة لغات بهدف تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي. وعلق المئات من المتابعين العرب للاعب البرازيلي السابق مبدين تذمرهم من زيارة إسرائيل والترويج لها، رغم ما ترتكبه بحق الشعب الفلسطيني من انتهاكات، آخرها ما يجري حالياً في مدينة القدس والمسجد الأقصى تحديداً.واكتفى العديد من المعلقين بنشر رموز للعلم الفلسطيني في خانة التعليقات، بينما كتب آخرون "الحرية لفلسطين" بعدة لغات بهدف تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب مغرد في تويتر يدعى راوي حداد بشأن ظهور رونالدينيو في إسرائيل: "لا تعليق غير كلمة: تباً لكل تاريخك وإنجازاتك وألقابك وأموالك وشهرتك"، وعلق آخر: "تسقط أنت وإسرائيل".



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها رونالدينيو إسرائيل، إذ كرر الأمر ذاته عام 2019 ونشر وقتها صورة من تل أبيب وأرفق معها كلمة "shalom" مع رمز العلم الإسرائيلي.