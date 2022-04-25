هل ينتقل رياض محرز إلى ريال مدريد؟

أكدت تقارير صحفية فرنسية أن انتقال النجم الجزائري رياض محرز إلى ريال مدريد الإسباني بات ممكناً خلال الموسم المقبل، وسط صراع مع باريس سان جيرمان الفرنسي للظفر بخدمات لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.وينتهي عقد محرز مع "السيتيزنس" في 30 حزيران 2023، ولم يتم حتى اللحظة الوصول إلى اتفاق بين الطرفين من أجل تمديد العقد.ووفق صحيفة lequipe الفرنسية، فإن الصيف المقبل سيكون ساخناً بالنسبة للنجم الجزائري رياض محرز، وفيه سيتم البت في مستقبله.وتؤكد الصحيفة أنه في حال عدم وصول إدارة مانشستر سيتي إلى اتفاق مع اللاعب من أجل التمديد، فإن انتقال رياض محرز إلى ريال مدريد سيتعزز، إذ ستفضل بيعه مع فتح نافذة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حتى لا تضطر إلى خسارته مجاناً في صيف 2024.