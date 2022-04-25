كيف علّق ألفيس على تهديد ميسي لرقمه القياسي؟

وجه البرازيلي المخضرم داني ألفيس، رسالة للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، اليوم الأحد، بعد تتويجه بلقب الدوري الفرنسي مع النادي الباريسي.وحصد ميسي اللقب رقم 39 في مسيرته ليقترب أكثر من ألفيس، الذي يعتبر أكثر لاعب في التاريخ تتويجًا بالألقاب، برصيد 43 بطولة.وفي هذا الصدد نشر ألفيس تصميمًا يجمعه بميسي، عبر حسابه على "إنستجرام"، يضم الألقاب التي حققها كل منهما.وعلق عليه قائلًا: "إذا جاء يوم وكُسر رقمك القياسي، فلا بأس.. دع لاعب أفضل منك يفعلها".وأضاف: "ما أكتبه ليس غرورًا، لكن يجب على كل شخص أن يثق في نفسه.. عليك أن تطمح لتحقيق المزيد من الأهداف كل يوم حتى تفعلها".وساهم ميسي في تحقيق لقب الدوري الفرنسي، بمشاركته في 22 مباراة وتسجيله 4 أهداف وصناعته لـ14.