رياضة

بعد سقوط برشلونة أمام فاييكانو.. كم نقطة يحتاج ريال مدريد للفوز بـ"الليغا"؟

Lebanon 24
25-04-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-945767-637864879424906922.png
Doc-P-945767-637864879424906922.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض برشلونة لهزيمة مفاجئة في عقر داره على يد رايو فاييكانو 0-1، أمس الأحد، في لقاء مؤجل من الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، ليمنح ريال مدريد فرصة الاقتراب من حسم لقب "الليغا".

وتوقف رصيد برشلونة عند 63 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب "الليغا"، بفارق 15 نقطة عن المتصدر ريال مدريد.

وبالرغم من تلك الهزيمة المفاجئة لبرشلونة، فإن لقب الدوري الإسباني لم يحسم بعد في ظل وجود خمس جولات متبقية.

والخمس جولات تعني وجود 15 نقطة متاحة أمام برشلونة وريال مدريد، وهو بالضبط الفارق بين الفريقين في جدول الترتيب.

كم نقطة يحتاج ريال مدريد لحسم لقب "الليغا"؟

يحتاج ريال مدريد لنقطة واحدة (التعادل في مباراة واحدة فقط من المباريات الخمس المتبقية) للفوز باللقب دون النظر إلى نتائج برشلونة.

وبالتالي، ففي حال تعادل الريال مع إسبانيول، يوم السبت المقبل، فقد يرفع اللقب بصورة رسمية.

ويتبقى للملكي أيضا مباريات ضد أتلتيكو مدريد، وليفانتي، وقادش، وريال بيتيس.

كما أن الريال سيتوج بلقب "الليغا" حتى لو خسر جميع مبارياته المتبقية، ولكن شريطة أن يتعثر برشلونة بالخسارة أو التعادل في إحدى مبارياته.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-04-25
08:00 | 2022-04-25
05:00 | 2022-04-25
02:00 | 2022-04-25
23:00 | 2022-04-24
16:00 | 2022-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website