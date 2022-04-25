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رياضة
أحداث مؤسفة في مباراة نهضة بركان المغربي والمصري البورسعيدي
Lebanon 24
25-04-2022
|
14:00
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شهدت مباراة نهضة بركان المغربي ضد ضيفه المصري البورسعيدي، أمس الأحد، في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أحداثا مؤسفة.
وانتهت المباراة بفوز نهضة بركان بهدف دون رد، وصبت هذه النتيجة لمصلحة الفريق المغربي، الذي حجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.
وبمجرد إطلاق الحكم التونسي الصادق السالم، صافرة نهاية المباراة، سادت حالة من الفوضى في الملعب، بعد توجه الجهاز الفني ولاعبي المصري البورسعيدي نحو الحكم واشتبكوا معه احتجاجا على قراراته خلال المباراة والتي اعتبروها "ظالمة" بحقهم.
وأمام احتجاجات اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للنادي المصري، تدخل رجال الأمن من أجل حماية الحكم، غير أن معين الشعباني، مدرب المصري، دخل في خلاف مع رجل أمن حاول منعه من الوصول إلى الحكم، وأدى الأمر لاعتداء الشعباني ومساعده على رجل أمن مغربي وعلى الحكم بتوجيه لكمة له.
وتعرض الحكم السالم للاحتجاجات طيلة أطوار المباراة من لاعبي المصري والجهاز الفني لاعتراضهم على قرارته، حيث رفع البطاقة الصفراء 4 مرات في وجوه لاعبي المصري، كما قام بطرد اللاعب فريد شوقي.
وتأهل نهضة بركان بفضل مجموع المباراتين 2-2 وبأفضلية التسجيل على أرض الخصم، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز المصري 2-1، وسيواجه الفريق المغربي في نصف النهائي مازيمبي الكونغولي.
المصدر:
روسيا اليوم
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