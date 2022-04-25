رياضة

أحداث مؤسفة في مباراة نهضة بركان المغربي والمصري البورسعيدي

Lebanon 24
25-04-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-945769-637864880871548995.jpg
Doc-P-945769-637864880871548995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت مباراة نهضة بركان المغربي ضد ضيفه المصري البورسعيدي، أمس الأحد، في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أحداثا مؤسفة.

وانتهت المباراة بفوز نهضة بركان بهدف دون رد، وصبت هذه النتيجة لمصلحة الفريق المغربي، الذي حجز بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي.

وبمجرد إطلاق الحكم التونسي الصادق السالم، صافرة نهاية المباراة، سادت حالة من الفوضى في الملعب، بعد توجه الجهاز الفني ولاعبي المصري البورسعيدي نحو الحكم واشتبكوا معه احتجاجا على قراراته خلال المباراة والتي اعتبروها "ظالمة" بحقهم.

وأمام احتجاجات اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للنادي المصري، تدخل رجال الأمن من أجل حماية الحكم، غير أن معين الشعباني، مدرب المصري، دخل في خلاف مع رجل أمن حاول منعه من الوصول إلى الحكم، وأدى الأمر لاعتداء الشعباني ومساعده على رجل أمن مغربي وعلى الحكم بتوجيه لكمة له.

وتعرض الحكم السالم للاحتجاجات طيلة أطوار المباراة من لاعبي المصري والجهاز الفني لاعتراضهم على قرارته، حيث رفع البطاقة الصفراء 4 مرات في وجوه لاعبي المصري، كما قام بطرد اللاعب فريد شوقي.

وتأهل نهضة بركان بفضل مجموع المباراتين 2-2 وبأفضلية التسجيل على أرض الخصم، حيث انتهى لقاء الذهاب بفوز المصري 2-1، وسيواجه الفريق المغربي في نصف النهائي مازيمبي الكونغولي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-04-25
11:00 | 2022-04-25
08:00 | 2022-04-25
05:00 | 2022-04-25
02:00 | 2022-04-25
23:00 | 2022-04-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website