رياضة

ماني يفلت من العقاب بعد تصرفه المشين مع مدافع إيفرتون

Lebanon 24
25-04-2022 | 16:00
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تعرض حكم لقاء ليفربول وإيفرتون لانتقادات واسعة بعدما فشل في رصد نجم "الريدز" السنغالي ساديو ماني وهو يدسّ إصبعه في عين ماسون هولغيت، بقمة مرسيسايد، يوم الأحد.

ولم يتمكن الحكم ستيوارت أتويل من ملاحظة قيام ماني بوخز مدافع إيفرتون في عينه، كما لم يرصد حكم الـ"فار" ما حدث، ليفلت النجم السنغالي من أي عقوبة.

وعلّق فرانك لامبارد مدرب إيفرتون على أخطاء حكم اللقاء قائلا: "من الصعوبة بمكان أن تحصل على ركلة جزاء عندما تلعب في الأنفيلد. ما قام به ماني واضح ويستحق العقاب"، وفقما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وسجل ليفربول هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على ضيفه إيفرتون، ليصبح على بُعد نقطة واحدة من مانشستر سيتي المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وعن تقييمه لأداء لاعبيه، قال لامبارد: "النتيجة محبطة لكن الأداء ليس كذلك. أنا سعيد جدا وبفخور بمعدل العمل. افتقرنا للمسة الأخيرة".

ومن جانبه قال مدرب ليفربول يورغن كلوب: "الحمد الله أن المباراة من شوطين. لم نظهر بشكل جيد في الشوط الأول. جعل المنافس الأمور غير مريحة لنا، لكننا لم ننجح في المرور من الخط الخلفي. لم نكن نتحرك بالشكل المناسب".

واختتم كلوب حديثه قائلا: "لم نلعب بالسرعة الكافية. كنا نمرر الكرة داخل المنطقة حيث يملك المنافس هناك تسعة لاعبين. في الشوط الثاني لعبنا بشكل مباشر أكبر وتسببنا في مشكلات أكبر. الهدفان رائعان"، حسبما نقلت "رويترز".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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