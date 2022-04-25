19
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
ماني يفلت من العقاب بعد تصرفه المشين مع مدافع إيفرتون
Lebanon 24
25-04-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض حكم لقاء ليفربول وإيفرتون لانتقادات واسعة بعدما فشل في رصد نجم "الريدز" السنغالي ساديو ماني وهو يدسّ إصبعه في عين ماسون هولغيت، بقمة مرسيسايد، يوم الأحد.
ولم يتمكن الحكم ستيوارت أتويل من ملاحظة قيام ماني بوخز مدافع إيفرتون في عينه، كما لم يرصد حكم الـ"فار" ما حدث، ليفلت النجم السنغالي من أي عقوبة.
وعلّق فرانك لامبارد مدرب إيفرتون على أخطاء حكم اللقاء قائلا: "من الصعوبة بمكان أن تحصل على ركلة جزاء عندما تلعب في الأنفيلد. ما قام به ماني واضح ويستحق العقاب"، وفقما نقلت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وسجل ليفربول هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-صفر على ضيفه إيفرتون، ليصبح على بُعد نقطة واحدة من مانشستر سيتي المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وعن تقييمه لأداء لاعبيه، قال لامبارد: "النتيجة محبطة لكن الأداء ليس كذلك. أنا سعيد جدا وبفخور بمعدل العمل. افتقرنا للمسة الأخيرة".
ومن جانبه قال مدرب ليفربول يورغن كلوب: "الحمد الله أن المباراة من شوطين. لم نظهر بشكل جيد في الشوط الأول. جعل المنافس الأمور غير مريحة لنا، لكننا لم ننجح في المرور من الخط الخلفي. لم نكن نتحرك بالشكل المناسب".
واختتم كلوب حديثه قائلا: "لم نلعب بالسرعة الكافية. كنا نمرر الكرة داخل المنطقة حيث يملك المنافس هناك تسعة لاعبين. في الشوط الثاني لعبنا بشكل مباشر أكبر وتسببنا في مشكلات أكبر. الهدفان رائعان"، حسبما نقلت "رويترز".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
الأكثر قراءة
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
Lebanon 24
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
02:00 | 2022-04-25
25/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جرى توقيفه سابقاً.. من هو المُعتدي على وزير الطاقة ولمن ينتمي؟
Lebanon 24
جرى توقيفه سابقاً.. من هو المُعتدي على وزير الطاقة ولمن ينتمي؟
04:57 | 2022-04-25
25/04/2022 04:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
شجب عارم للاعتداء بالضرب على وزير الطاقة
Lebanon 24
شجب عارم للاعتداء بالضرب على وزير الطاقة
23:14 | 2022-04-24
24/04/2022 11:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ثمن البنزين سيرتفع غداً.. إليكم سعرُه المرتقب
Lebanon 24
ثمن البنزين سيرتفع غداً.. إليكم سعرُه المرتقب
11:58 | 2022-04-25
25/04/2022 11:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هرجٌ ومرجٌ أمام مطاعم في بيروت.. هذا ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
هرجٌ ومرجٌ أمام مطاعم في بيروت.. هذا ما جرى (فيديو)
03:03 | 2022-04-25
25/04/2022 03:03:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2022-04-25
أحداث مؤسفة في مباراة نهضة بركان المغربي والمصري البورسعيدي
11:00 | 2022-04-25
بعد سقوط برشلونة أمام فاييكانو.. كم نقطة يحتاج ريال مدريد للفوز بـ"الليغا"؟
08:00 | 2022-04-25
كيف علّق ألفيس على تهديد ميسي لرقمه القياسي؟
05:00 | 2022-04-25
هل ينتقل رياض محرز إلى ريال مدريد؟
02:00 | 2022-04-25
لاعب كرة قدم شهير في إسرائيل.. وغضب جماهيري عارم: "تباً لكل تاريخك وإنجازاتك"
23:00 | 2022-04-24
محمد النني..كيف تحول الى لاعب "عظيم" في 3 أيام؟
فيديو
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
Lebanon 24
طوني خليفة يفضح للمرة الأولى علاقته بإعلامية شهيرة ويبكي تأثراً لدى سؤاله عن خسارة ثروته! (فيديو)
02:00 | 2022-04-25
26/04/2022 02:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يقبل يد مغنية مصرية أحيت حفل فوزه بالانتخابات.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ماكرون يقبل يد مغنية مصرية أحيت حفل فوزه بالانتخابات.. شاهدوا الفيديو
01:00 | 2022-04-25
26/04/2022 02:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Vivo تستعد لمنافسة سامسونغ بهاتف جديد.. هذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تستعد لمنافسة سامسونغ بهاتف جديد.. هذه ميزاته (فيديو)
08:00 | 2022-04-24
26/04/2022 02:14:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact