هذه الأندية تتصارع على خطف محمد صلاح من ليفربول

بات الدولي المصري محمد صلاح واحدا من أهم الأسماء التي ستكون مطروحة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة كأحد أبرز الصفقات التي ستشعل الصراع بين كبار الأندية الأوروبية.





وكان محمد صلاح قد خرج في تصريحات خلال الأيام الماضية علق فيها على عدم تجديد عقده حتى الآن مع نادي ليفربول مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالأموال فقط.



ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول ينتهي في حزيران 2023 وحتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد وسط أنباء تتحدث عن اهتمام عدد من الأندية العالمية الكبيرة بالتعاقد مع هدّاف «الريدز» المتميز.



ووفقا لما تداولته الصحف العالمية وتقارير في الأسابيع الأخيرة فإن هناك حتى الآن 4 أندية عالمية كبيرة ترغب في التعاقد مع محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول وهى ريال مدريد الإسباني وغريمه التقليدي وجاره الكتالوني برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.



وكشفت الساعات الماضية عن أن برشلونة وضع محمد صلاح من جديد على صدر اهتماماته في الميركاتو الصيفي المقبل مفضلًا إياه على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ.



وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة قد كشف عقب توليه تدريب البارسا أن محمد صلاح أحد أهم اللاعبين الذين يرغب في الحصول على توقيعهم في الفترة المقبلة.



أما ثاني الأندية المهتمة بالحصول على توقيع محمد صلاح فهو ريال مدريد الإسباني الذي يضع اللاعب كخيار مهم لتدعيم الهجوم في مركز الجناح خاصة في حل فشل النادي الملكي في حسم صفقة الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.



ويبرز باريس سان جيرمان الفرنسي بدوره كثالث الأندية المهتمة بالحصول على توقيع محمد صلاح في ظل رغبة القطري ناصر الخليفي رئيس النادي في ضم النجم المصري لإضافة المزيد من الجماهيرية العالمية للنادي. ولم يتوصل مسؤولو نادي ليفربول حتى الآن إلى اتفاق مع مهاجم منتخب مصر لتمديد عقده مع النادي في ظل الخلاف بين الطرفين حول قيمة العقد ومدته وبعض الأمور الأخرى التي لم يتم الكشف عنها لوسائل الإعلام.وكان محمد صلاح قد خرج في تصريحات خلال الأيام الماضية علق فيها على عدم تجديد عقده حتى الآن مع نادي ليفربول مؤكدا أن الأمر لا يتعلق بالأموال فقط.ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول ينتهي في حزيران 2023 وحتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تجديد العقد وسط أنباء تتحدث عن اهتمام عدد من الأندية العالمية الكبيرة بالتعاقد مع هدّاف «الريدز» المتميز.ووفقا لما تداولته الصحف العالمية وتقارير في الأسابيع الأخيرة فإن هناك حتى الآن 4 أندية عالمية كبيرة ترغب في التعاقد مع محمد صلاح حال رحيله عن ليفربول وهىالإسباني وغريمه التقليدي وجاره الكتالونيالفرنسي والإيطالي.وكشفت الساعات الماضية عن أن برشلونة وضع محمد صلاح من جديد على صدر اهتماماته في الميركاتو الصيفي المقبل مفضلًا إياه على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ.وكان تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة قد كشف عقب توليه تدريب البارسا أن محمد صلاح أحد أهم اللاعبين الذين يرغب في الحصول على توقيعهم في الفترة المقبلة.أما ثاني الأندية المهتمة بالحصول على توقيع محمد صلاح فهو ريال مدريد الإسباني الذي يضع اللاعب كخيار مهم لتدعيم الهجوم في مركز الجناح خاصة في حل فشل النادي الملكي في حسم صفقة الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.ويبرز باريس سان جيرمان الفرنسي بدوره كثالث الأندية المهتمة بالحصول على توقيع محمد صلاح في ظل رغبة القطري ناصر الخليفي رئيس النادي في ضم النجم المصري لإضافة المزيد من الجماهيرية العالمية للنادي.





وشهدت الأيام الماضية دخول العملاق الإيطالي يوفنتوس الساعي إلى استعادة أمجاده من جديد في الكالتشيو وعلى الصعيد الأوروبي على خطى الأندية الراغبة في الحصول على توقيع محمد صلاح.



ويراهن يوفنتوس على محمد صلاح كنجم كبير يعيد البريق للنادي من جديد خاصة في ظل القيمة الكبيرة للاعب ليفربول في إيطاليا والتاريخ الكبير الذي صنعه في الدوري الإيطالي قبل رحيله إلى ليفربول رفقة فريقي روما وفيورنتينا الإيطاليين.





وقالت تقارير إيطالية إن يوفنتوس يغري محمد صلاح بضعف راتبه الحالي مع فريق ليفربول حيث سيمنحه 400 ألف إسترليني أسبوعياً وهو ما يسعى اللاعب للحصول عليه حالياً مع ليفربول. وكشفت تقارير فرنسية أن باريس سان جيرمان سيقدم لمحمد صلاح راتباً خرافيا لا يمكن رفضه ولن يقدمه له أي نادٍ آخر يرغب في الحصول على توقيعه.وشهدت الأيام الماضية دخول العملاق الإيطالي يوفنتوس الساعي إلى استعادة أمجاده من جديد في الكالتشيو وعلى الصعيد الأوروبي على خطى الأندية الراغبة في الحصول على توقيع محمد صلاح.ويراهن يوفنتوس على محمد صلاح كنجم كبير يعيد البريق للنادي من جديد خاصة في ظل القيمة الكبيرة للاعب ليفربول في إيطاليا والتاريخ الكبير الذي صنعه في الدوري الإيطالي قبل رحيله إلى ليفربول رفقة فريقي روما وفيورنتينا الإيطاليين.وقالت تقارير إيطالية إن يوفنتوس يغري محمد صلاح بضعف راتبه الحالي مع فريق ليفربول حيث سيمنحه 400 ألف إسترليني أسبوعياً وهو ما يسعى اللاعب للحصول عليه حالياً مع ليفربول.

تصريح محمد صلاح



من جهته أدلى محمد صلاح بتصريحات مؤخراً قال فيها إنه لا يعلم إذا كان سيبقى مع ليفربول لعدة سنوات طويلة أم لا، وقال صلاح: «يتبقى لي عام واحد في عقدي مع ليفربول وأعتقد أن الجماهير تعرف ما أريد أنا لست قلقًا، لا أدع نفسي أقلق بشأن أي شيء فالموسم لم ينته بعد، وأتمنى أن ينتهي بأفضل صورة ممكنة، هذا هو أهم شيء».



وأضاف محمد صلاح: «أتوقع أن أبقى في ليفربول، ولن أرحل عن الفريق في الموسم المقبل إذا لم تنجح المفاوضات»، مضيفا بلهجة مازحة «لكن إذا أرادت إدارة النادي رحيلي، فهذا أمر مختلف».



ويخطط محمد صلاح حالياً لكى يكون الهدّاف التاريخي لنادي ليفربول رغم اعترافه أن ذلك حلم صعب المنال في ظل فارق الـ 291 هدفا بينه وبين الهداف التاريخي للنادي آيان راش الذي سجل لفريق ليفربول 346 هدفاً مقابل 155 هدفاً سجلها صلاح مع الريدز.