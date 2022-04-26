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رياضة
حادث مروع لبطل العالم للدراجات (صور)
Lebanon 24
26-04-2022
|
08:00
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تعرض الفرنسي جوليان ألافيليب بطل العالم للدراجات لحادث مروع مع مجموعة كبيرة من المتسابقين.
وقال فريق كويك- ستيب ألفا فاينل إن حالة متسابقه جوليان ألافيليب بطل العالم مستقرة بعد تعرضه لحادث خطير خلال سباق لييج-باستوني-لييج للدراجات في بلجيكا، لكنه بحاجة للبقاء في المستشفى تحت الملاحظة.
وأوضح الفريق إن ألافيليب أصيب بكسر في ضلعين بجانب كسر في الكتف ومشكلة بالرئة.
وذكرت شبكة "فرانس 3" الفرنسية أن المتسابق الفرنسي صاحب الـ29 عاما كان في وعيه عند الخضوع لعلاج في سيارة إسعاف بعدما تعرض لحادث مع مجموعة كبيرة من المتسابقين قبل نحو 62 كيلومترا من خط النهاية.
كما أصيب زميله بالفريق إيلان فان وايلدر بكسر في الفك بنفس الحادث.
(موقع ملاعب)
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