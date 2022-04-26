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رياضة
هل يبقى ميسي في "سان جيرمان" أم يعود إلى برشلونة؟
Lebanon 24
26-04-2022
|
11:00
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كشف تقرير إعلامي أن النجم ليونيل ميسي سيبقى في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم في الموسم المقبل بهدف الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وأفادت محطة "سكاي سبورت نيوز" الرياضية يوم الاثنين أن النجم الأرجنتيني (34 عاماً) يعتزم اللعب لصالح نادي العاصمة الفرنسية لموسم واحد آخر على الأقل، إذ يهدف إلى الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريق الباريسي.
ويرتبط الحاصل على جائزة أفضل لاعب في العالم سبع مرات بعقد مع سان جيرمان حتى نهاية حزيران 2023.
وكانت تكهنات ترددت في الفترة الأخيرة حول إمكانية عودة ميسي إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني الذي أمضى فيه 17 عاما، وانتقل منه في العام الماضي إلى سان جيرمان، وذلك بعد فشل تمديد عقده مع النادي الكتالوني.
المصدر: العربية
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