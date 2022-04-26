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رياضة
كين يمنح يوفنتوس فوزاً غالياً في الدوري الايطالي
Lebanon 24
26-04-2022
|
14:00
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سجل مويز كين هدف الفوز في الرمق الأخير ليقود يوفنتوس لتعديل تأخره لانتصار 2-1 على مضيفه ساسولو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين ليشدد قبضته على آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.
ورفع يوفنتوس صاحب المركز الرابع رصيده إلى 66 نقطة من 34 مباراة متأخرا بنقطة واحدة عن نابولي الثالث ومتفوقا بثماني نقاط على روما الخامس في السباق على اللعب في أوروبا. وبقي ساسولو عاشرا.
ولاحت لساسولو أخطر الفرص في البداية ليتقدم بشكل مستحق عندما هز جياكومو راسبادوري مهاجم إيطاليا الشباك في الدقيقة 38.
لكن مع أول محاولة ليوفنتوس على المرمى قبل الاستراحة تعادل الفريق الزائر بواسطة الأرجنتيني باولو ديبالا.
واعتقد ألفارو موراتا أنه توج انتفاضة فريقه في بداية الشوط الثاني لكن ضربة الرأس التي سددها أنقذها الحارس أندريا كونسيلي الذي سمح لكين بعد ذلك بتسجيل هدف من بين ساقيه قبل دقيقتين من النهاية.
المصدر: العربية
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